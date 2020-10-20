جزئیات اعطای تسهیلات «صندوق کارآفرینی امید» مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌ عمومی اداره‌کل هنرهای نمایشی، شیوه‌نامه اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه معاونت امور هنری (موضوع تبصره ۱۸ قانون بودجه کل کشور) با ذکر جزئیات شرایط مربوط به حوزه نمایش منتشر شد.

این شیوه‌نامه در راستای اعطای تسهیلات با کارمزد ۴ درصد با عاملیت «صندوق کارآفرینی امید» به منظور ایجاد انگیزه برای کارآفرینان و با هدف تثبیت فرصت‌های شغلی و حمایت از فعالان هنری تنظیم شده است.

متقاضیان مشمول این شیوه‌نامه شامل کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های خصوصی و تعاونی در حوزه فعالیت‌های اقتصاد هنر دارای مجوز رسمی یا فعالیت شاخص و مورد تایید حوزه‌های تخصصی ادارات‌ کل این معاونت شامل «نمایش»، «آموزش»، «موسیقی»، «تجسمی» و «مد و لباس» است.

مشمولین بخش «نمایش» شامل موارد زیر است:

۱- گروه‌هایی که دارای مجوز نمایش بوده و اجرای آنها متوقف شده است. (در حال اجرا)

۲- گروه‌هایی که در حال آماده‌سازی برای اجرا بوده و فعالیت آنها متوقف شده است. (در حال تولید)

۳- گروه‌های خیابانی، آیینی و تعزیه که براساس قرارداد و توافق جداگانه (نهادهای عمومی) آماده اجرا بوده‌اند.

۴- گروه‌ها و کانون‌های سرگرمی‌های نمایشی که مجوز اجرا و تولید دریافت کرده و یا در مسیر دریافت بوده‌اند.

۵- تماشاخانه‌های دارای اجرای عمومی مستمر (در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۸)

سامانه الکترونیکی برخط مستقر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به آدرس www.tohfeh.farhang.gov.ir برای اجرا و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های موضوع این تفاهم‌نامه مورد استفاده قرار خواهد گرفت و در آن، تمام اطلاعات مربوط به مراحل پذیرش، بررسی و پرداخت تسهیلات به طرح‌های موضوع این شیوه‌نامه ثبت شده است.

فایل pdf شیوه‌نامه اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه معاونت امور هنری را اینجا ببینید.