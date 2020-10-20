آمریکا چقدر باید به کشورهایی که آنها را ویران کرده غرامت بدهد؟

به گزارش خبرگزاری مهر، «محمود رفعت» تحلیلگر و وکیل مشهور مصری با انتشار یک پست توئیتری به اعلام آمریکا مبنی بر حذف نام سودان از لیست کشورهای حامی تروریسم در برابر پرداخت غرامت قربانیان تروریسم در آمریکا واکنش نشان داد.

وی افزود: ترامپ اعلام کرده است که سودان ۳۵۰ میلیون دلار به عنوان غرامت به قربانیان اقدامات تروریستی در آمریکا می دهد، پس [اگر اینطور است] آمریکا چقدر باید به کشورهایی که آنها را ویران کرده و میلیونها انسان را در عراق، سوریه، لیبی، افغانستان و یمن… آواره کرده پرداخت کند.

وی نوشت: فقط از زمانی که آمریکا آغاز به اصطلاح جنگ علیه تروریسم را در سال ۲۰۰۱ اعلام کرد، ۴۰ میلیون انسان آواره شدند.