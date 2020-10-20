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۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۱۴:۵۲

تحلیلگر مطرح مصری توئیت کرد؛

آمریکا چقدر باید به کشورهایی که آنها را ویران کرده غرامت بدهد؟

آمریکا چقدر باید به کشورهایی که آنها را ویران کرده غرامت بدهد؟

تحلیلگر مشهور مصری به غرامت خواهی آمریکا از سودان واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «محمود رفعت» تحلیلگر و وکیل مشهور مصری با انتشار یک پست توئیتری به اعلام آمریکا مبنی بر حذف نام سودان از لیست کشورهای حامی تروریسم در برابر پرداخت غرامت قربانیان تروریسم در آمریکا واکنش نشان داد.

وی افزود: ترامپ اعلام کرده است که سودان ۳۵۰ میلیون دلار به عنوان غرامت به قربانیان اقدامات تروریستی در آمریکا می دهد، پس [اگر اینطور است] آمریکا چقدر باید به کشورهایی که آنها را ویران کرده و میلیونها انسان را در عراق، سوریه، لیبی، افغانستان و یمن… آواره کرده پرداخت کند.

وی نوشت: فقط از زمانی که آمریکا آغاز به اصطلاح جنگ علیه تروریسم را در سال ۲۰۰۱ اعلام کرد، ۴۰ میلیون انسان آواره شدند.

کد مطلب 5052594
فاطمه صالحی

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    نظرات

    • ج IR ۱۵:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
      1 0
      پاسخ
      ترامپ قاتل است باید محاکمه شود و محکوم به مرک شود تا عدالت بر قرار شود حتمآ

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