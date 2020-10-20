به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمدرضا شاهرخی روز سه شنبه در دیدار با مدیرکل اوقاف و امور خیریه لرستان و کارکنان این مجموعه با اشاره به آیه ۹۲ سوره آل عمران اظهار داشت: انسان به عنوان جانشین خدا بر روی زمین، اقتضا دارد که هرچه بیشتر تحت تعالیم و آموزه‌های الهی قرار بگیرد و به تعالیم الهی عمل کند.

وی با بیان اینکه عمل به آموزه‌های الهی به این است که در یک جایی اگر لازم باشد انسان جان خود را هم به خطر بیاندازد و ایثار کند، در باب مال هم همین است، در یک جایی نیاز است انسان از مال خود بگذرد، تصریح کرد: در بحث وقف هم وقتی کسی با یک نیت الهی مال یا ملک یا دارایی را وقف می‌کند، چون با نیت الهی است این مال و دارایی را به ملک خدا در می‌آورد و خدا را مالک آن دارایی قرار می‌دهد.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان یادآور شد: این کار هم تقویت بعد روحانی شخص واقف را در پی دارد و سبب رشد و کمال معنوی فرد می‌شود و هم آثار و برکاتی در جامعه دارد.

حجت الاسلام شاهرخی با تاکید بر اینکه تأثیر وقف در جامعه به این شکل است که سبب می‌شود در امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دینی آن آثار ارزشمند باقی بماند، افزود: اگر بشود به درستی از منابع و توانمندی‌هایی که برخواسته از اعتقادات دینی است، بهره گیری و استفاده کنیم طبیعتاً آثار و برکات در جنبه‌های اجتماعی و اقتصادی خواهیم دید و نتیجه آن می‌شود که به آن عدالت اجتماعی که دستور مؤکد دین و هدف انبیای الهی است، نزدیک می‌شویم.

وی با اشاره به اینکه شخص واقف وقتی اموالی را از ملک خود خارج کرد و به ملک خدا درآورد، تزکیه روحی می‌یابد و آثار ارزشمند اجتماعی نیز در پی داشته باشد و به عدالت اجتماعی نزدیک شویم، گفت: عدالت اجتماعی بسیاری از آسیب‌ها را از بین می‌برد و در جامعه یک آرامش و امنیتی را در پی خواهد داشت.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه امروز واقفان خیر اندیش در هر دوره‌ای وقتی خلائی را مشاهده می‌کنند بر آن اساس نیت می‌کنند و وقف انجام می‌دهند، تصریح کرد: امروز می‌بینیم که واقفان بهداشت و سلامت داریم، گاهی وقف در امور دینی و فرهنگی، مدرسه سازی، ساخت بیمارستان و… داریم، در هر جایی که نیاز است واقفان خیراندیش حضور می‌یابند.

حجت الاسلام شاهرخی با تاکید بر اینکه اقدامات فرهنگی و تبلیغاتی در این رابطه بسیار مهم است، افزود: افرادی را به عنوان پیام رسانان وقف در نقاط مختلف استان شناسایی کنیم و کار ترویج وقف را انجام دهیم.

وی با اشاره به اینکه شناسایی افراد خیر و واقف در شهرهای مختلف برای حضور در راستای رفع مشکلات و خلاء های موجود می‌تواند مؤثر باشد، اظهار داشت: اهمیت و زمینه‌های وقف باید در فواصل مختلف و در طول سال به صورت گسترده اطلاع رسانی و تبلیغ شود.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با بیان اینکه خیر اندیشان در جامعه زیاد هستند، شاید کسی فکر نمی‌کرد افراد خیراندیش اینگونه در خصوص خدمات رسانی به مردم در شرایط شیوع کرونا حضور یابند، تصریح کرد: باید اعتماد افراد خیر را جلب کنیم و نیات خیران و واقفان دقیقاً اجرا شود.