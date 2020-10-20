۱۵ میلیون ماسک در بقاع متبرکه تولید شد/ نقش اوقاف در حوزه سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه ترنج با حضور حجت الاسلام محمد نوروزپور، مدیرکل بقاع متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه کشور و فاطمه منتظری، کارشناس تربیت و مشاور خانواده به موضوع نقش وقف در حوزه سلامت پرداخت.

حجت الاسلام نوروزپور در مورد فعالیت سازمان اوقاف در کشور و به ویژه در بخش سلامت گفت: موقوفات کشور توسط مردم اداره می‌شود و سازمان اوقاف تنها نقش نظارتی دارد. ۲۲ هزار نفر از نخبگان عضو اصلی هیأت امنای بقاع متبرکه و موقوفات هستند و چندین هزار نفر به عنوان خادم افتخاری هستند.

وی افزود: از زمانی که نیاز به ماسک در کشور شدت گرفت، تولید آن در امامزاده‌ها و به طور کلی بقاع متبرکه به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت و از اسفندماه در ۲۱۷ بقعه، کارگاه تولید ماسک زیر نظر کارشناسان شبکه بهداشت راه اندازی شد و هنوز هم مشغول فعالیت هستند و بیش از ۱۵ میلیون قطعه ماسک و ۴۷ هزار دست لباس مخصوص کادر درمان (گان) تولید کرده‌اند.

در ادامه منتظری کارشناس برنامه در مورد تأثیرات نهادینه کردن فرهنگ وقف در خانواده گفت: فطرت انسان در پی ماندگاری و جاودانگی است که وقف این گرایش را برای ما محقق می‌کند و موجب آرامش روحی برای ما می‌شود. فرزندان ما که این آرامش را مشاهده می‌کنند مطمئناً این راه را برای جاودانگی بر می‌گزینند و فطرت بخشش را در آن‌ها بیدار می‌کند و نوع دوستی را در آنها می‌پروراند. درواقع ما زمانی به آرامش می‌رسیم که کسی در کنار ما به منفعتی برسد و از آنجایی که در وقف سرمایه‌های ارزشمندمان را می‌بخشیم این آرامش و آسودگی افزون‌تر خواهد بود.

حجت الاسلام نوروزپور در پاسخ به این سوال که چه تعداد مرکز درمانی وقف شده است و کسانی که تمایل به مشارکت در موقوفات دارند چطور می‌توانند اقدام می‌کنند، اظهار کرد: ۲۵ درصد از موقوفات درمانی کشور به صورت وقف است. یک هزار و ۱۲۷ مرکز درمانی شامل بیمارستان، مرکز بهداشت، مرکز تصویربرداری و… وقف شده و در حال خدمت رسانی به مردم هستند.اتاق مشاوره در اداره اوقاف و بقاع متبرکه اطلاعات مبنی بر نیازهای هر منطقه را به دست می‌آورند و در اختیار واقفین و خیرین قرار می‌دهند. البته اجباری برای واقف نیست اما در صورتی که نیاز به مشورت داشته باشند این افراد آمادگی اطلاع رسانی دارند.

منتظری در مورد تأثیرات قدم برداشتن یک خانواده در مسیر وقف سلامت تصریح کرد: یکی از بزرگترین دغدغه‌های والدین امروز مربوط به زمانی است که فرزندان از خانه بیرون می‌روند. در واقع نگران روابط آنها با دیگران هستند و اگر آسیب روانی به فرزندشان وارد شود تا مدت‌ها به دنبال دلیل وقوع آن هستند.بر اساس بررسی‌هایی که در فرهنگ اسلام و ادبیات مذهبی هر کشوری صورت گرفته است نبض اجتماعی هر جامعه‌ای در اماکن مذهبی آن می‌تپد چرا که پشتوانه این مکان‌ها سلامت اخلاقی است. پس اگر محیطی در موقوفات فراهم شود که بچه‌ها احساس امنیت کنند و طراوت و شادابی کودکی‌شان در آنجا بروز پیدا کند و از تفریحاتی که ما می‌پسندیم اغنا شوند، آسودگی خیال ما نیز بیشتر و دغدغه کمتر خواهد شد، در این شرایط سلامت روان خانواده و جامعه تضمین می‌شود.