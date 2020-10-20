آمار مرگ های کرونایی در استان کرمانشاه بالاتر از میانگین کشوری

به گزارش خبرنگار مهر، سیما سادات لاری، بعد از ظهر سه شنبه در ارتباط تصویری با شبکه خبر، ضمن ارائه تازه‌ترین آمار کرونا در کشور، به تشریح وضعیت بیماری کرونا در استان کرمانشاه پرداخت.

وی گفت: پس از خیز اول بیماری در اواخر خرداد و اوایل تیر ماه در این استان، از نیمه اول شهریور ماه نمودار موارد ابتلاء و بستری بیماری در این استان مجدداً روند افزایشی داشت و با شیب تندی در حال امتداد است و در حال حاضر به بیشترین میزان خود از زمان شیوع بیماری رسیده است.

لاری ادامه داد: شهرستان دالاهو در استان کرمانشاه در وضعیت زرد یعنی با خطر متوسط قرار دارد و شهرستان‌های ثلاث باباجانی و قصرشیرین در شرایط هشدار قرار دارند. مابقی شهرستان‌ها یعنی ۱۱ شهرستان در وضعیت قرمز بیماری قرار دارند.

سخنگوی وزارت بهداشت درباره میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در استان کرمانشاه، گفت: بیشترین میزان رعایت پروتکل‌ها در این استان در مطب‌ها و داروخانه‌ها و کمترین میزان رعایت در نانوایی‌ها گزارش شده است. همچنین طی یک هفته گذشته ۷ هزار و ۲۰۰ بازرسی از مراکز تهیه و توزیع و عرضه مواد غذایی، اماکن عمومی و واحدهای صنفی و صنعتی انجام شده است که ۲۷۰ مورد از آنها به علت عدم رعایت پروتکل‌ها به مراجع قضائی معرفی و ۳۰ واحد متخلف نیز پلمب شدند.

لاری ادامه داد: در هفته چهارم مهر بروز موارد مثبت بستری روزانه در این استان حدود ۲۰ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت بوده و میزان مرگ و میر ناشی از این ویروس نیز ۲۸.۵ نفر به هر یک میلیون نفر بوده است که بالاتر از میانگین کشوری است. هم اکنون نیز تعداد ۶۷۶ بیمار مبتلا در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی کرمانشاه بستری هستند که تعداد ۱۲۵ نفر از آنها به دلیل شرایط بالینی نامناسب در بخش مراقبت‌های ویژه حضور دارند.

سخنگوی وزارت بهداشت تاکید کرد: جهت پیشگیری از هر گونه ویروس و توقف آن در کشور راهی جز عمل به توصیه‌های مؤکد بهداشتی و پرهیز از رفتارهای اجتماعی خطر آفرین وجود ندارد و این موضوع مستلزم همکاری و همراهی و مشارکت جدی تمامی دستگاه‌های متولی است.