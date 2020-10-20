به گزارش خبرگزاری مهر، عباس قاسمی اظهار کرد: بر اساس قوانین و مقررات کشور و مصوبات شورای عالی فضای مجازی هر گونه استفاده نهادها و ادارات از شبکه‌های اجتماعی خارجی تخلف است بنابراین با توجه به تعطیلات مراکز آموزشی هر گونه آموزش از راه دور از طریق این شبکه‌ها ممنوع است و باید بر بستر شبکه‌های اجتماعی داخلی باشد.

وی افزود: در نامه‌ای خطاب به مدیر کل آموزش و پرورش استان مرکزی اعلام شده است در شرایط خاص کنونی کشور، ناشی از شیوع ویروس کرونا و ضرورت استفاده از فضای مجازی جهت آموزش و پرورش دانش آموزان و از طرفی فضای افسار گسیخته پیام‌رسان‌های خارجی نظیر تلگرام، اینستاگرام و واتس‌اپ که با وجود برخی از بدافزارها و چالش‌ها نظیر چالش مومو و… می‌تواند برای کودکان و نوجوانان آسیب پذیری شدید روحی، روانی و حتی جانی داشته باشد، بنابراین تمامی مدارس و معلمان صرفاً از قابلیت‌های نرم افزار تحت نظارت آموزش و پرورش (شاد) و در صورت ضرورت از پیام‌رسان‌های داخلی و بومی استفاده کنند.

قاسمی تصریح کرد: چنانچه در بسترهای خارجی ممنوعه، کلاس و آموزشی برگزار شود، فاقد وجاهت قانونی است و دانش آموزان و دانشجویان تکلیفی برای حضور در این آموزش‌ها ندارند و دانشجویان و والدین دانش آموزان می‌توانند نسبت به این امر از طریق حراست دستگاه‌های مربوطه شکایت و اعتراض خود را منعکس کنند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اراک افزود: در صورت بروز هرگونه حادثه ناگوار ناشی از استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی، در راستای مسئولیت کیفری و حقوقی با مسببین و متخلفین با قاطعیت برخورد خواهد شد.