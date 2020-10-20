ثبت ۷ مورد جدید فوتی ناشی از بیماری کرونا در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کریمیان ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران از افزایش شمار مبتلایان به کرونا در استان به تعداد ۱۳ هزار و ۵۴۸ نفر خبر داد.

وی اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته تعداد ۹۲ مورد مثبت جدید بیماری کرونا در استان شناسایی شده است.

کریمیان بیان کرد: متاسفانه در ۲۴ ساعت گذشته ۷ مورد فوتی ناشی از بیماری کرونا در استان گزارش شده و مجموع فوت شدگان ناشی از کرونا تا این لحظه ۳۲۲ نفر است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام اضافه کرد: از ۷ مورد فوتی امروز، ۴ مورد مربوط به شهرستان ایلام، ۲ مورد آبدانان و ۱ مورد ایوان است.