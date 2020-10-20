مصوبات جدید اتفاقات مطلوبی در حوزه اشتغال استان تهران رقم می زند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا چراغعلی ظهر سه شنبه در چهارمین جلسه ماده ۱۱ قانون هوای پاک استان که با حضور انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران برگزار شد با اشاره به مسائل مطروحه در جلسه امروز که شامل تعیین تکلیف زمین‌های روستایی در میان ورامین و قرچک و تغییر خط تولید دامداری به مواد لبنی، فعال سازی واحدهای راکد چندین ساله در پرند، افزایش تولید یک واحد دامداری در روستای شمس آباد، فعال سازی واحد راکد دوچرخه سازی، بسته بندی بدون کشتار گوشت قرمز بود اظهار داشت: با اطمینان اعلام می‌کنیم که مصوبات جلسه امروز اتفاقات مطلوبی را در حوزه اشتغال شهرستان‌های استان به همراه خواهد داشت.

چراغعلی افزود: رعایت ضوابط و مقررات در کنار توجه به بخش جهش تولید در جلسه و مصوبات امروز مورد تاکید قرار گرفت و مشکلاتی که مطرح و بررسی شدند به به افزایش ظرفیت تولید مرتبط است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران عنوان داشت: در خصوص مقررات وضع شده انعطاف لازم در صورت آلاینده نبودن واحدها به کار گرفته می‌شود چرا که همه مسئولان و عوامل در استان با رفع موانع زیستی محیطی و انعطاف در اجرای قوانین، به دنبال حمایت از تولید و اشتغال هستند.

وی با بیان اینکه هر چقدر میزان اشتغال زایی بیشتر باشد آسیب‌های اجتماعی کاهش پیدا می‌کنند افزود: در حال حاضر دستور و وظیفه اصلی ایجاد اشتغال و جهش تولید در نظر گرفته شده است.