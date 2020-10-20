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۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۱۵:۳۳

بررسی روند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در شبکه افق

بررسی روند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در شبکه افق

روند انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا در شبکه افق بررسی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه افق، برنامه تلویزیونی «عصر» با موضوع بررسی روند انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، سه‌شنبه شب ۲۹ مهرماه به صورت زنده از شبکه افق پخش می شود.

کمتر از سه هفته مانده به انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده و در این بین رقابت بین دو نامزد اصلی یعنی دونالد ترامپ و جو بایدن شدت گرفته است.

هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات به دنبال پیروزی در این انتخابات هستند و تلاش می کنند طرف مقابل را به کم کاری متهم کنند.

بررسی روند انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا به ویژه مناظره میان بایدن و ترامپ، موضوع برنامه «عصر» در این هفته است.

در این برنامه مخاطبان شاهد گفتگوی نادر طالب‌زاده با مایکل اسمیت من، «حقوقدان و کارمند ارشد وزارت خارجه آمریکا» و گوردون داف، «سردبیر وی تی» خواهند بود.

«عصر» سه شنبه ها ساعت ۲۲ و بازپخش آن ساعت ۱۵ روز بعد روی آنتن شبکه افق می رود.

کد مطلب 5052634

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