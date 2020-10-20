۱۲۰ مدرسه در شیراز نیازمند تخریب و نوسازی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرفراز موصلی ظهر سه شنبه در نشستی پیرامون پویش ملی «آجر به آجر»، افزود: کمترین سرانه آموزشی در استان فارس برای شیراز است که به دلیل مهاجرت بی رویه این روند شدت یافت.

وی با این حال از آغاز ۷۵ پروژه تخریب و نوسازی مدارس در سال گذشته خبر داد و گفت: میانگین روند پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها ۵۰ درصد بوده است.

موصلی همچنین از وجود ۷۸۰ مدرسه نیازمند تخریب و بازسازی در استان فارس خبر داد و افزود: در فارس همچنان مدارس کانکسی وجود دارد، چراکه در برخی روستاها جمعیت دانش آموزی نوسان دارد یا رو به کاهش گذاشته است.

وی با این حال، تصریح کرد: از سال ۱۳۹۶ کارگروهی برای مکان یابی در اداره کل نوسازی مدارس فارس تشکیل شد تا جاهایی که احتمال می‌دهیم جمعیت کاهش یابد از فضای کانکسی استفاده کنیم.

مدیرکل نوسازی مدارس فارس از همکاری با قرارگاه سازندگی خاتم (ص) خبر داد و گفت: در تفاهم نامه‌ای که با این قرارگاه منعقد شد ۸ مدرسه با همکاری قرارگاه سازندگی خاتم می‌سازیم.

وی در آستانه فصل سرما و رو به سردی گذاشتن هوا در نقاطی از استان فارس، اظهار کرد: طرحی داریم که با توجه به میزان بالای وجود بخاری‌های نفتی در استان فارس آن‌را جمع آوری کنیم بنابر این تاکنون ۹۰ درصد بخاری‌های نفتی مدارس برچیده شدند.

موصلی اما تأیید کرد که قریب ۶ هزار بخاری نفتی در فارس وجود دارد و این استان در صدر مناطق دارای بخاری نفتی به دلیل تنوع اقلیمی است.

وی در خصوص جذب اعتبار هم اعلام کرد: در سال جاری ۱۳۰ میلیارد تومان توسط خیرین جذب اعتبار می‌کنیم و بر اساس زمان بندی جلوتر از زمان پیش بینی شده قرار داریم.

مدیرکل نوسازی مدارس فارس اضافه کرد: معادل رقم فوق، از اعتبارات دولتی تأمین می‌شود که تا امروز ۵۰ میلیارد تومان محقق شده است.

وی با اعلام اینکه در سال گذشته، ۵۸ پروژه حاوی ۴۱۱ کلاس درس افتتاح شد، افزود: ۱۲۶ پروژه که حاوی ۱۰۸۰ کلاس است در دست ساخت داریم.

مدیرکل نوسازی مدارس فارس به آخرین وضعیت مدارس لپویی و شهر صدرا هم گریزی زد و گفت: در این مناطق مشکلاتی داریم که دلیل آن هم ماده ۱۸ قانون شوراهای آموزش و پرورش است که اشاره می‌کند متولی مدارس در شهرک‌های اقماری شرکت‌های عمران هستند اما با همکاری‌های انجام گرفته درصدد رفع مشکلات این مناطق هستیم.

وی ابراز امیدواری کرد که در سال جاری پروژه‌های مدرسه سازی لپویی و شهر صدرا به ۲ برابر برسد و بدین منظور ۵ پروژه برای صدرا و ۴ پروژه برای لپویی در دست اقدام یا به بهره برداری رسیده است.

به گفته موصلی، روش‌های مختلفی برای نوسازی مدارس در نظر گرفته شده که یکی از این راه‌ها پویش ملی «آجر به آجر» است.

وی اهداف پویش فوق را برشمرد و گفت: در پویش یادشده استراتژی گسترش مشارکت‌های خُرد مردمی در تکمیل، احداث و نوسازی مدارس مورد نظر قرار گرفته است که نیاز این کار، فرهنگ سازی نسل‌های مختلف در حوزه مدرسه سازی است.

مدیرکل نوسازی مدارس، ادامه داد: بدین منظور استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ها باید بر ۳ عامل اساسی تقسیم شود: مخاطب، رسانه / پلتفرم و محتوا؛ مخاطبان را نیز می‌توان بر اساس مواردی مانند حقیقی و حقوقی، جنسیت، سطح تحصیلات، طبقه اجتماعی، سن و… دسته بندی کرد.

وی، تصریح کرد: هدف پویش آجر به آجر استفاده از رویکرد جمع سپاری و مشارکت مردمی در مدرسه سازی و استفاده از ظرفیت‌های رسانه ایست.

به گفته مدیرکل نوسازی مدارس استان فارس، سامانه مهر مدرسه به نشانی اینترنتی: mehremadrese.ir به منظور مشارکت هرچه بیشتر مردم در تکمیل و تجهیز و احداث مدرسه و بر اساس آموزه‌های سند تحول طراحی شده است که به جلب مشارکت‌های بیشتر مردم در مدرسه سازی منجر خواهد شد.