آمادگی مدیریت بحران فیروزکوه برای فصل سرما

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یوسفی جمارانی در حاشیه بازدید از مراحل اجرای پروژه انبار ذخیره سازی شن و نمک برای انجام عملیات زمستانه راهداری در منطقه گدوک که با همراهی

معاون عمرانی فرماندار، بخشدار مرکزی و رئیس راهداری و حمل و نقل جاده‌ای فیروزکوه انجام شد در جمع خبرنگاران از آمادگی مدیریت بحران شهرستان برای فصل سرما خبر داد

فرماندار فیروزکوه گفت: بحران و حادثه، زمان و مکان مشخص ندارد و به همین منظور آمادگی لازم برای مدیریت بحران و رویارویی و مقابله با حوادث طبیعی احتمالی در شهرستان وجود دارد.

یوسفی جمارانی عنوان داشت: با توجه به پیشرفت فیزیکی پروژه انبار نمک در منطقه گدوک انتظار می‌رود تا آغاز فصل زمستان بتوان از این انبار در جهت خدمات رسانی در زمان کولاک و برف بهره برداری کرد.

وی بر داشتن آمادگی لازم برای مقابله با هر نوع حادثه احتمالی از سوی دستگاه‌های اجرایی شهرستان تاکید کرد و بیان داشت: در فصل پاییز و زمستان همواره باید آمادگی لازم برای انجام خدمت رسانی وجود داشته باشد و تدابیر لازم اتخاذ شود.