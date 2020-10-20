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۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۱۵:۲۱

معاون علوم پزشکی شیراز اعلام کرد:

ابتلای بیش ۷۰ هزار نفر به کرونا در فارس/ ۱۳ نفر دیگر جان باختند

ابتلای بیش ۷۰ هزار نفر به کرونا در فارس/ ۱۳ نفر دیگر جان باختند

شیراز – معاون درمان علوم پزشکی شیراز گفت: ۷۰ هزار و ۷۰۴ نفر در استان فارس به کرونا مبتلا شدند و ۱۷۶ نفر نیز به دلیل وخیم بودن وضعیت بیماری در بخش های ویژه بستری هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی اکبری بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام بستری ۱ هزار و ۸۳ بیمار مشکوک و یا دارای علامت کرونا ویروس در بیمارستان‌های استان، عنوان کرد: از این تعداد ۱۷۶ بیمار به دلیل وخامت شرایط جسمی در بخش‌های ICU بستری بوده و مراقبت‌های ویژه درمانی دریافت می‌کنند.

وی از انجام ۳۳۲ هزار و ۸۴۰ مورد تست در آزمایشگاه‌های تشخیصی مولکولی استان از ابتدای شیوع این بیماری تا کنون خبر داد و افزود: بر اساس آخرین بررسی‌ها، ابتلای بیش از ۷۰ هزار و ۷۰۴ نفر از ابتدای شیوع کرونا تاکنون به قطعیت رسیده است.

او با ابراز تأسف از مرگ ۱۳ هم استانی طی ۲۴ ساعت گذشته در استان، مجموع آمار جان باختگان این بیماری را از ابتدای شیوع در استان، ۱ هزار و ۲۰۸ نفر اعلام کرد.

دکتر اکبری در ادامه این گزارش با آرزوی سلامتی برای تمامی مبتلایان، از بهبودی ۶۲ هزار و ۴۵۵ مبتلا به کرونا ویروس در فارس خبر داد که از بیمارستان‌ها ترخیص شده و یا از ایزوله خانگی خارج شده اند.

او با اشاره به افزایش تعداد موارد مثبت، ابتلاء و فوت بیماران کووید ۱۹، هشدار داد: کادر بهداشت و درمان درگیر با کرونا دچار خستگی مفرط شده اند، ظرفیت تخت‌های بیمارستان‌ها دچار محدودیت شده و مجموعه سلامت فارس با بحران جدی مواجه شده است.

این مقام مسؤول در دانشگاه از مردم خواست تا ضمن استفاده از ماسک از خانه تا خانه و پرهیز از حضور در تجمعات، شستشو و ضدعفونی کردن مرتب دست‌ها و رعایت فاصله فیزیکی را جدی بگیرند.

کد مطلب 5052656

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    نظرات

    • تارا RO ۱۵:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
      1 0
      پاسخ
      فارس که در مرحله هشداره

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