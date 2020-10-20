به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید احمدرضا شاهرخی روز سه شنبه در دیدار با فرمانده و کارکنان فرماندهی انتظامی لرستان اظهار داشت: زمانیکه نیروی انتظامی با اقتدار در برابر مخلان نظم و امنیت ایستادگی می‌کند مورد تحسین همگان قرار می‌گیرند چراکه با قانون عمل کرده و آسایش را برای مردم به ارمغان آورده است.

وی گفت: برخورد پلیس با مردم براساس مهربانی و با مجرمین براساس قانون است اما در این برخورد باید حقوق شهروندی رعایت شود.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم‌آباد گفت: امینت و آسایش ایجاد شده در کشور، را مدیون رشادت‌ها و ایثار نیروهای انتظامی هستیم.

حجت الاسلام شاهرخی ادامه داد: همچنین در برخورد با زنان به دلیل حساسیت آنها و در برخورد با نوجوانان و جوانان به دلیل کم تجربگی باید رفتار و عملکرد متفاوت باشد.

وی بیان کرد: پایه مسائل فرهنگی و توسعه اقتصادی در جامعه بر امنیت استوار است و در این راستا نیروی انتظامی نقش تأثیرگذاری را ایفا می‌کند.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد گفت: در حالی که ناامنی منطقه را فراگرفته اما در جمهوری اسلامی یک امنیت پایدار و ثبات وجود دارد که نیروی انتظامی نقش تأثیرگذاری در ایجاد امنیت دارد.

شاهرخی با اشاره به ۵۰۰ شهید نیروی انتظامی در راه انقلاب اسلامی افزود: هرگونه رشد و تحول در جامعه در سایه امنیت پایدار، ایجاد شده از سوی نیروی انتظامی است.

وی بیان کرد: تأمین امنیت در فضای مجازی امری مهم است و بسیاری از جرم‌ها از قبیل خرید و فروش سلاح در فضای مجازی رخ می‌دهد و باید جلوگیری از این موضوع بی وقفه انجام شود.

نماینده ولی فقیه در لرستان گفت: نیروی انتظامی به دلیل اینکه ارتباط مستقیمی با مردم دارد، عملکرد آن هم زیرنظر بوده و نیازمند دقت لازم است.