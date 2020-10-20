خبرگزاری مهر -گروه استان‌ها، فرشته سنجیده*: زباله گردی آسیبی اجتماعی، نشأت گرفته از فقر اقتصادی گسترده و نداشتن مهارت برای کسب درآمد، در کنار بی سوادی یا کم سوادی، زندگی در محله‌های فقیرنشین و حاشیه نشین، اعتیاد و رفع نیازی فوری است، که کودک و پیر نمی‌شناسد و زن و مرد هم ندارد.

با پررنگ شدن آشفتگی‌ها در قیمت اجناس ضروری در بازار، افزایش نرخ تورم و بیکاری، این پدیده شوم چند صباحی است که بین طبقات کم برخوردار جامعه استان ایلام شدت بیشتری به خود گرفته و تبدیل به یک فرصت طلایی برای کیسه دوزانی شده تا با تشکیل شبکه‌هایی گسترده، افراد نیازمند را گردهم آورده، پولی کلان به جیب بزنند و اندک درآمدی هم کف دست زباله گردان تهی دست بگذارند.

افرادی که مجبور به خارج کردن مواد بازیافتی همچون کارتن و اشیای پلاستیکی و فلزی از داخل سطل‌ها یا کیسه پلاستیک‌های زباله سطح شهر هستند، تا با انجام این شغل کاذب بتوانند امرار معاش کنند.

این قشر همواره در معرض ابتلای انواع بیماری‌های ویروسی واگیر و عفونی همچون ایدز، هپاتیت و انواع بیماری‌های انگلی هستند، که این اواخر بیماری مهلک کرونا نیز بر آن افزوده شده است، آنها به سان ناقل بیماری، آزادانه در بین سایر افراد جامعه در حال رفت و آمد هستند که خود تهدیدی جدی برای سلامت مردم است.

به نظر می‌رسد خلاءهای قانونی برخورد و جمع آوری آنها از سطح شهر، نبود نظارت و حمایت دستگاه‌های متولی برای اسکان و تحت پوشش قرار دادن آنها، موجبات افزایش روزانه تعداد آنها را فراهم کرده است.

نکته مهم دیگر، اینکه آیا نهادها و سازمان‌های حمایتی در جامعه، برنامه‌ای برای این قشر ندارند، که در این شرایط اقتصادی و بیماری کرونا که به راحتی می‌توانند ناقل و انتشار دهنده بیماری باشند، بتوانند برای آنها سرپناه و چتر حمایتی را برایشان مهیا کنند.

مسئولان، نگذارید دیدن تصاویر زباله گردها برایمان عادی شود، نگذارید بی تفاوتی نسبت به این قشر برایمان عادی شود، نگذارید عنوان شهروند درجه چندم روی این قشر بخورد.

*فعال رسانه‌ای