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۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۱۵:۳۷

نماینده پارلمان عراق:

با توجه به بحران مالی و امنیتی برگزاری انتخابات زودهنگام بعید است

با توجه به بحران مالی و امنیتی برگزاری انتخابات زودهنگام بعید است

نماینده ائتلاف سائرون در پارلمان عراق اعلام کرد که برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در ششم ژوئن آینده بسیار دشوار است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، بدر الزیادی نماینده ائتلاف سائرون در پارلمان عراق اعلام کرد که برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در ششم ژوئن آینده بسیار دشوار است.

وی افزود: برگزاری انتخابات زودهنگام با توجه به بحران مالی، فنی و امنیتی کار دشواری است. فضای کنونی بر تاریخ برگزاری انتخابات زودهنگام تاثیرگذار است. کمیساریایی مستقل انتخابات عراق به قوانین کامل کننده و نیز پول نیاز دارد و این در شرایط کنونی به علت اختلافات سیاسی و اقتصادی میسر نیست.

الزیادی گفت: برگزاری انتخابات در موعد مقرر در ششم ژوئن سال آینده میلادی با توجه این شرایط بعید است.

این در حالی است که قبلا الهنداوی بر عزم دولت الکاظمی بر برگزاری انتخابات در موعد مقرر تاکید کرده بود و اینکه این انتخابات در موعد مقرر در ژوئن ۲۰۲۱ برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5052689

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