فیلم کوتاه «پرومته در خواب» از شیراز راهی بوشهر شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی فیلم‌های داستانی، تجربی، صدثانیه‌ای و بخش ویژه پذیرفته‌شده در جشنواره ملی فیلم کوتاه و عکس دانشجویان (امید) اعلام شد که «پرومته در خواب» در میان ۲۵ فیلم بخش داستانی برای رقابت قرار دارد.

در این فیلم کوتاه که مسعود احمدی نوشته و کارگردانی کرده است، شیما پورسهم الدین بازیگر اصلی است.

نهمین جشنواره فیلم کوتاه و عکس دانشجویان سراسر کشور (امید)، توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به میزبانی دانشگاه خلیج فارس از ۵ تا ۸ آبان ماه در بوشهر برگزار می‌شود.