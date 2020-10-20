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۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۱۵:۴۱

فیلم کوتاه «پرومته در خواب» از شیراز راهی بوشهر شد

فیلم کوتاه «پرومته در خواب» از شیراز راهی بوشهر شد

شیراز- فیلم کوتاه «پرومته در خواب» ساخته مسعود احمدی، هنرمند شیرازی به بخش داستانی نهمین جشنواره ملی فیلم کوتاه و عکس دانشجویان (امید) راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی فیلم‌های داستانی، تجربی، صدثانیه‌ای و بخش ویژه پذیرفته‌شده در جشنواره ملی فیلم کوتاه و عکس دانشجویان (امید) اعلام شد که «پرومته در خواب» در میان ۲۵ فیلم بخش داستانی برای رقابت قرار دارد.

در این فیلم کوتاه که مسعود احمدی نوشته و کارگردانی کرده است، شیما پورسهم الدین بازیگر اصلی است.

نهمین جشنواره فیلم کوتاه و عکس دانشجویان سراسر کشور (امید)، توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به میزبانی دانشگاه خلیج فارس از ۵ تا ۸ آبان ماه در بوشهر برگزار می‌شود.

کد مطلب 5052700

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