به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «علی الحسینی» مسئول محور شمالی نیروهای حشد شعبی عراق امروز سه شنبه اعلام کرد که خروج نظامیان آمریکایی از پایگاه کی وان در نزدیکی کرکوک به استقرار امنیتی ۹۵ درصدی منطقه منجر شده است.

وی افزود: خروج نظامیان آمریکایی از پایگاه کی وان در نزدیکی کرکوک در حدود چند ماه قبل، تاثیرات مثبتی در عرصه امنیتی به دنبال داشته است و موجب ثبات امنیتی تا میزان ۹۵ درصد شده است و موج ترور یا حمله یا انفجاری رخ نداده است.

الحسینی تاکید کرد: ثبات امنیتی زیادی که در اطراف مناطق نزدیک به پایگاه کی وان رخ داده است همگی گواه آشکاری بر عملکرد منفی و مخرب نظامیان آمریکایی که در این پایگاه حضور داشتند، است. ساکنان احساس امنیت و اطمینان زیادی دارند و این کاملا مشخص است و اوضاع بسیار باثبات تر از زمانی است که نظامیان آمریکایی در این پایگاه حضور داشتند.