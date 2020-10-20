  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۱۵:۵۳

مسئول محور شمالی حشد شعبی عراق:

خروج نظامیان آمریکایی از پایگاه «کی‌وان» به ثبات امنیتی منجر شد

خروج نظامیان آمریکایی از پایگاه «کی‌وان» به ثبات امنیتی منجر شد

مسئول محور شمالی نیروهای حشد شعبی عراق امروز سه شنبه اعلام کرد که خروج نظامیان آمریکایی از پایگاه «کی‌وان» به استقرار امنیتی ۹۵ درصدی در کرکوک منجر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «علی الحسینی» مسئول محور شمالی نیروهای حشد شعبی عراق امروز سه شنبه اعلام کرد که خروج نظامیان آمریکایی از پایگاه کی وان در نزدیکی کرکوک به استقرار امنیتی ۹۵ درصدی منطقه منجر شده است.

وی افزود: خروج نظامیان آمریکایی از پایگاه کی وان در نزدیکی کرکوک در حدود چند ماه قبل، تاثیرات مثبتی در عرصه امنیتی به دنبال داشته است و موجب ثبات امنیتی تا میزان ۹۵ درصد شده است و موج ترور یا حمله یا انفجاری رخ نداده است.

الحسینی تاکید کرد: ثبات امنیتی زیادی که در اطراف مناطق نزدیک به پایگاه کی وان رخ داده است همگی گواه آشکاری بر عملکرد منفی و مخرب نظامیان آمریکایی که در این پایگاه حضور داشتند، است. ساکنان احساس امنیت و اطمینان زیادی دارند و این کاملا مشخص است و اوضاع بسیار باثبات تر از زمانی است که نظامیان آمریکایی در این پایگاه حضور داشتند.

کد مطلب 5052704

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها