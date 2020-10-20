شاهرود با سوادترین شهرستان استان سمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، نادر فخری ظهر سه شنبه در نشست شورای پشتیبانی سواد آموزی شاهرود به میزبانی فرمانداری با بیان اینکه این شهرستان دارای رتبه نخست باسوادی در سطح استان سمنان است، بیان کرد: میزان باسوادی در این شهرستان ۹۸.۵ درصد است.

وی درباره تلا ش‌های صورت گرفته برای ریشه کنی بی سوادی در شاهرود، افزود: مرکز یادگیری محلی مشارکتی در زندان این شهرستان و همچنین مرکز غیر دولتی ولی عصر (عج) در سال ۹۹ برای مقابله با بی‌سوادی در این شهرستان افتتاح شده است.

سید محمد موسوی رئیس آموزش و پرورش شاهرود نیز در این نشست با بیان اینکه در سال گذشته ۴۲۳ نفر در سه دوره سوادآموزی، انتقال و تحکیم در سطح شهرستان حضور یافتند، گفت: آموزش‌های مذکور به این افراد از طریق برون سپاری و با مشارکت بخش خصوصی انجام شده است.

وی با بیان اینکه طرح‌هایی مانند طرح خواندن با خانواده در سطح شهرستان برای تشویق به سواد آموزی و اشاعه آموزش‌های این حوزه انجام می‌شود، بیان کرد: شاهد اجرای طرح‌های مشابهی مانند حلقه‌های کتابخوانی و آموزش رایانه، حلقه‌های کتابخوانی و آموزش رایانه و مشاوره رایگان تلفنی و ارسال پیام‌هایی با مفاهیم آموزشی و… در زمره اقداماتی است که در راستای سواد آموزی به خصوص در ایام کرونا در سطح شهرستان پیگیری می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست بر تقویت مراکز خصوصی برای برون سپاری فعالیت‌های آموزشی سواد آموزی در سطح شهرستان شاهرود تاکید شد.