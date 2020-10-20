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۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۱۵:۵۶

مدیرکل فرهنگ و ارشاد فارس عضو شورای سیاست گذاری هفته کتاب شد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد فارس عضو شورای سیاست گذاری هفته کتاب شد

شیراز- «صابر سهرابی»، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، عضو شورای سیاست گذاری هفته کتاب کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با صدور احکام جداگانه ای اعضای شورای سیاست‌گذاری بیست و هشتمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران را معرفی کرد.

بر این اساس، صابر سهرابی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، حجت‌الاسلام حبیب رضا ارزانی، علیرضا اسماعیلی، اسماعیل امینی، اشرف بروجردی، راضیه تجار، هومان حسن‌پور، ابراهیم حیدری، محمدحسین رنجبران، غلامرضا غفاری، علی غیاثی ندوشن، مهدی فیروزان، علیرضا کاظمی، جواد محقق، علیرضا مختارپور و محمدجواد مرادی‌نیا از سوی محسن جوادی به عنوان اعضای شورای سیاست‌گذاری بیست و هشتمین دوره هفته کتاب منصوب شدند.

یادآور می‌شود: هفته کتاب از سال ۱۳۷۲ در تقویم کاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفته و هدف از برگزاری این هفته، ترویج کتابخوانی است.

در برگزاری هفته کتاب علاوه بر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سازمان تبلیغات اسلامی، هیأت امنای کتابخانه‌های عمومی، جهاد دانشگاهی، کانون فرهنگی و هنری مساجد، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مؤسسه خانه کتاب و تشکل‌های صنفی مشارکت دارند.

کد مطلب 5052711

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