۴۸ ساعت دیگر نتیجه تحقیقات درباره حادثه فرحاتیه اعلام خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، محمد رضا آل حیدر رئیس کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق امروز سه شنبه اعلام کرد که چهار نفر از کسانی که در حادثه فرحاتیه در منطقه بلد در استان صلاح الدین کشته شده اند، وابسته به حشد شعبی هستند.

رئیس کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق تاکید کرد که چهار نفر از کسانی که در حادثه فرحاتیه کشته شده اند از حشد عشایری وابسته به حشد شعبی هستند و هرگونه اتهام علیه حشد شعبی در این جنایت کاملا مردود است.

وی گفت: داعشی ها به طور مستقیم در این جنایت دخیل هستند.

آل حیدر در ادامه بیان کرد: کمیته حقیقت یاب نتیجه تحقیقات درباره جنایت فرحاتیه را ۴۸ ساعت دیگر اعلام خواهد کرد.

حادثه روستای «فرحاتیه» در شمال شهرستان بلد از توابع استان صلاح الدین در حدود ۱۰۰ کیلومتری شمال بغداد که منجر به قتل هشت نفر و ربوده شدن چهار تن دیگر شده و هنوز سرنوشت ربوده شدگان نامشخص است، بار دیگر پرده از میراث شوم داعش در اختلاف افکنی بین عشایر عراق برداشته است. افکار عمومی در عراق معتقد است که گروه تروریستی داعش به عنوان میراث شوم آمریکا و متحدانش برای کشورشان در ۲۰۱۴، با وجود اینکه از حیث نظامی سایه اش از سر عراق برداشته شده، اما سایه آموزه های تکفیری و منحرف اش به اضافه رسانه های حامی تروریسم درمنطقه همچنان بر سر این کشور سنگینی می کند و حادثه فرحاتیه، دلیل و برهان آن است.