نقش سواد سلامت زنان در نبرد با کرونا

به گزارش خبرگزاری مهر، نسترن کشاورز محمدی، ضمن گرامیداشت هفته ملی سلامت بانوان ایران، گفت: ششمین روز از هفته ملی سبا، با عنوان نقش زنان در ترویج منابع معتبر آموزشی و اطلاعات معتبر و پیشگیری از انتشار باورهای غلط درباره پیشگیری و درمان کووید ۱۹ نامگذاری شده است.

وی با توجه به اهمیت بحث پیشگیری بر درمان بر ضرورت دسترسی به دانش و اطلاعات بهداشتی معتبر برای پیشبرد این هدف تاکید کرد.

این متخصص ارتقای سلامت، با اشاره به این اطلاعات قابل اعتماد تر منجر به بروز رفتارهای بهداشتی درست تری از سوی افراد خواهد شد، افزود: سواد بهداشتی به معنای توانایی دسترسی به اطلاعات درست، درک آنها و توانایی تبدیل اطلاعات به رفتار درست بهداشتی است.

وی با تاکید بر ضرورت افزایش سواد بهداشتی جامعه گفت: مطالعات نشان داده هرچه افراد جامعه سواد بهداشتی بیشتری داشته باشند ابتلای کمتری را شاهد هستیم. در صورت ابتلاء به بیماری نیز تشخیص زودتر و در نتیجه پروسه درمان کوتاه‌تر و موفقیت آمیز تر خواهد بود.

به گفته دانشیار دانشکده بهداشت و ایمنی، افزایش آگاهی و سطح اطلاعات در مورد فرایند تشخیص و درمان سبب موفقیت بیشتر درمان می‌شود و هزینه‌های درمان نیز از نظر اجتماعی و خانوادگی کمتر خواهد بود.

وی با توجه به اینکه نوع برخورد افراد با سلامتی خودشان به طور جدی به میزان سواد بهداشتی آنان بستگی دارد، برای شکست کرونا افزایش سواد بهداشتی افراد جامعه را یک امر بسیار ضروری برشمرد.

نسترن کشاورز با ذکر این مطلب که زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند افزود: زنان با توجه به نقش حمایتی و مراقبتی در خانواده و ارتباط بیشتر با فرزندان و والدین، نقش اثر گذار و بسیار مهمی در سلامت خانواده و جامعه ایفا می‌کنند بنابراین افزایش سواد بهداشتی بانوان جامعه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

وی بر اساس شواهد موجود یادآور شد که در شرایط یکسان اقتصادی زنانی که دارای سطح سواد بهداشتی بالاتری هستند فرزندان سالم‌تری دارند.

کشاورز محمدی در ادامه تاکید کرد: در شرایط حاضر با وجود شیوع ویروس کرونا در جهان و کشور افزایش سطح اطلاعات بهداشتی بانوان بسیار حائز اهمیت است و یک الزام به شمار می‌آید.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تصریح کرد: سیستم آموزشی و بهداشتی باید توجه بیشتری بر تهیه و آماده سازی منابع معتبر و قابل درک برای عامه و اطلاع رسانی در مورد چنین منابعی داشته باشد. زیرا در صورتی که زنان به اطلاعات معتبر بهداشتی و سلامت دسترسی داشته باشند به صورت موثرتری می‌توانند باعث ارتقای سطح بهداشتی خود و سایر افراد خانواده شوند.

کشاورز محمدی آماده سازی اطلاعات معتبر و کاربردی و اطلاع رسانی آنها به عموم مردم را از وظیفه نظام سلامت برشمرد و گفت: در خلأ اطلاعات صحیح، شایعات افزایش یافته و جای اطلاعات معتبر و صحیح را می‌گیرد و سبب بروز رفتارهای پرخطر می‌شوند.

به گفته وی، شناسایی منبع اطلاعاتی مردم و اینکه اطلاعات خودشان را از کجا (سایت وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی یا دیگر صفحات مجازی) کسب می‌کنند، بسیار اهمیت دارد.

این دانشیار دانشگاه افزایش سواد رسانه‌ای افراد جامعه را یکی از نکات مهمی برشمرد که می‌تواند به افراد در ارزیابی صحت و سقم اخبار و اطلاعات دریافتی کمک کند و تصریح کرد: این بخش مغفول واقع شده و نیاز به توجه ویژه دارد. باید اطلاعات معتبر و مناسب در اختیار شبکه‌های مجازی و مجاری اطلاع رسانی مختلف قرار گیرد.

به گفته وی، یکی از وظایف متخصصان این حوزه در این خصوص این است که به نشر اطلاعات معتبر و مناسب بهداشتی در کانال‌هایی که بیشترین افراد به ویژه خانم‌ها حضور دارند بپردازند و به این ترتیب از انتشار شایعات و اخبار نادرست جلوگیری کنند.

کشاورز محمدی تاکید کرد: با توجه به اینکه سلامت عمومی جامعه وابسته به سلامت تک تک افراد آن جامعه است، توجه ویژه به زنان و آموزش آنها ضامن پیشبرد اهداف نظام سلامت جامعه خواهد بود.