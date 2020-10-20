به گزارش خبرنگار مهر، سید علی پاک نژاد ظهر سه‌شنبه در دیدار با رئیس و کارکنان اداره ورزش و جوانان شهرستان کنگان، ضمن تبریک هفته تربیت بدنی و ورزش و حلول ماه ربیع الاول اظهار داشت: رشد و توسعه ورزش سبب افزایش روحیه شور و نشاط اجتماعی و کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌شود.

وی با تاکید بر تکریم ورزشکاران خصوصاً پیشکسوتان ورزشی افزود: تعامل و همفکری پیشکسوتان ورزش با ورزشکاران جوان گامی مهم در پیشرفت و توسعه ورزش است. ورزش می‌تواند موجب گسترش روابط گروهی شود.

فرماندار کنگان به شناسایی و شکوفایی استعدادهای ورزشی شهرستان اشاره و بیان کرد: آموزش می‌بایست در جامعه ورزشی شهرستان نهادینه شود. آموزش از مهمترین نیازهای ورزش امروز است.

پاک نژاد افزود: شهرستان دارای ظرفیت‌های مناسبی در حوزه ورزش است و افراد توانمندی در این حوزه وجود دارند که می‌بایست از ظرفیت آنان در راستای آموزش ورزشکاران استفاده کرد.

وی بر توسعه ورزش روستایی تاکید و تصریح کرد: رشد و توسعه ورزش روستایی یکی از اولویت‌های اصلی در امر ورزش است. راه اندازی خانه‌های ورزش روستایی گامی در افزایش نشاط و سلامت جوانان روستایی است.