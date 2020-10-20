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۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۱۶:۱۱

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری تهران:

آموزش و پرورش از فضای «شاد» برای ترویج پدافند غیرعامل استفاده کند

آموزش و پرورش از فضای «شاد» برای ترویج پدافند غیرعامل استفاده کند

تهران- مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری تهران گفت: آموزش و پرورش از ظرفیت فضای شاد باید برای ترویج فرهنگ پدافند غیرعامل استفاده کند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی رضوان عصر سه شنبه در جلسه شورای پدافند غیرعامل با اشاره به در پیش بودن هفته پدافند غیرعامل اظهار داشت: پدافند غیرعامل وجه مهمی از امنیت ملی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی افزود: به دلیل شیوع کرونا در کشور امسال نمی‌توانیم برنامه‌های هفته پدافند غیرعامل را همانند سال‌های گذشته دنبال کنیم، با این حال سعی می‌کنیم تا با همکاری دستگاه‌های مختلف، با راهکارهای نوین و بهره گیری از ظرفیت فضای مجازی بتوانیم در تعمیق این فرهنگ گام‌های عملیاتی برداریم.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری تهران گفت: هفته پدافند غیرعامل فرصت مهمی برای ترویج و نهادینه سازی فرهنگ پدافند غیرعامل است که در این راستا در حوزه سیاست‌های اجرایی بر وحدت ملی، اقتدار نظام اسلامی، مقاومت فعال و تاب آوری همکاری دستگاه‌ها، خلاقیت و نوآوری تاکید شده است.

رضوان گفت: آموزش و پرورش از ظرفیت فضای شاد باید برای ترویج این فرهنگ استفاده کند، همچنین ظرفت های خلاقانه و تاکید بر اطلاع رسانی، بهره مندی حداکثری از ظرفیت‌های فضای مجازی در این هفته به نحو مطلوب بهره گرفته شود.

و: عنوان داشت: تمام برنامه‌های این هفته نیز با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار می‌شود، ضمن اینکه در این هفته رزمایش‌های مختلفی زیستی، تست برق مولد اضطراری، رزمایش سایبری، رخداد پرتویی و شیمیایی برگزار می‌شود.

کد مطلب 5052728

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