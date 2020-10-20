ترکیه فرد متهم به جاسوسی برای امارات را بازداشت کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تی آر تی، آنکارا «احمد الاستال» (Ahmad al-Astal) فردی که با مدارک کشور اردن به ترکیه سفر کرده و متهم به جاسوسی برای امارات است را بازداشت کرده است.

در تاریخ ۲۵ سپتامبر (ماه گذشته میلادی) خانواده احمد الاستال که در غزه زندگی می کنند با انتشار پیام هایی در شبکه های اجتماعی از ربوده شدن وی در ترکیه خبر داده بودذند.

خانواده احمد الاستال مدعی شده اند که حرفه وی روزنامه نگاری بوده و وی پیش از سفر به ترکیه در امارات برای رسانه های مختلف کار می کرده است.

این خانواده امروز سه شنبه نیز بیانیه ای را صادر و خواستار کمک «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، برای حل موضوع شده اند.

آنها ترکیه را متهم کرده اند که پرونده احمد الاستال را به گونه ای غیرشفاف اداره می کند.

چند روز قبل یک مسئول امنیتی ترکیه که خواسته بود نامش فاش نشود گفته بود که دستگاه اطلاعاتی ترکیه یک فرد مظنون به جاسوسی علیه اعراب در ترکیه را بازداشت کرده است.

به گفته این مسئول، فرد بازداشتی به جاسوسی اعتراف کرده است.

ترکیه سال گذشته نیز دو فرد مظنون به جاسوسی علیه اعراب از جمله شخصیت‌های سیاسی و دانشجویان را بازداشت کرد و مشخص شد این فرد برای امارات جاسوسی می‌کرده است.