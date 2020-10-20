برگزاری مراسم تشییع پیکر شهید مدافع سلامت دکتر محمد زارع در کاشان

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: پیکر مطهر شهید مدافع سلامت دکتر محمد زارع جوشقانی بعد از برگزاری مراسم وداع که صبح دیروز در تهران برگزار شد، عصر امروز سه شنبه ۲۹ مهرماه در کاشان و در مراسمی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان تشییع و پیکر این شهید به خاک سپرده شد.

در این مراسم که با حضور آیت الله عباسعلی سلیمانی نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان، عباس رضایی استاندار اصفهان، علی اسلامی پناه معاون حقوقی وزیر علوم، عین اللهی نماینده ویژه وزیر بهداشت و مسئولان و مدیران محلی برگزار شد، آیت الله سید میرمحمد یثربی بر پیکر این شهید نماز را اقامه کرد.