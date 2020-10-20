  1. استانها
  2. اصفهان
۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۱۷:۰۴

پنجره مهر؛

برگزاری مراسم تشییع پیکر شهید مدافع سلامت دکتر محمد زارع در کاشان

برگزاری مراسم تشییع پیکر شهید مدافع سلامت دکتر محمد زارع در کاشان

کاشان - مراسم تشییع پیکر مطهر شهید مدافع سلامت دکتر محمد زارع جوشقانی عصر سه شنبه در کاشان برگزار شد.

دریافت 13 MB

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: پیکر مطهر شهید مدافع سلامت دکتر محمد زارع جوشقانی بعد از برگزاری مراسم وداع که صبح دیروز در تهران برگزار شد، عصر امروز سه شنبه ۲۹ مهرماه در کاشان و در مراسمی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان تشییع و پیکر این شهید به خاک سپرده شد.

در این مراسم که با حضور آیت الله عباسعلی سلیمانی نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان، عباس رضایی استاندار اصفهان، علی اسلامی پناه معاون حقوقی وزیر علوم، عین اللهی نماینده ویژه وزیر بهداشت و مسئولان و مدیران محلی برگزار شد، آیت الله سید میرمحمد یثربی بر پیکر این شهید نماز را اقامه کرد.

کد مطلب 5052747

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها