ثبت ۷ فوتی دیگر بر اثر ابتلا به کرونا در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی ظهر امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره بستری شدن ۹۴ مورد مثبت مبتلا به کرونا در استان کرمانشاه در ۲۴ ساعت گذشته، اظهار کرد: جمع موارد مثبت بستری به پنج هزار و ۷۱۹ نفر رسید و هم‌اکنون ۶۷۶ بیمار مربوط به کرونا در مراکز درمانی استان کرمانشاه بستری هستند.

وی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته ۲۲۵ مورد بیمار مثبت سرپایی نیز در استان کرمانشاه شناسایی و جمع موارد سرپایی مثبت در استان به ۱۸ هزار و ۳۴۸ نفر رسید.

رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: تعداد موارد فوت در اثر ابتلاء قطعی به ویروس کرونا در ۲۴ ساعت گذشته در استان هفت نفر است که چهار مورد مربوط به شهرستان کرمانشاه و ۲ نفر مربوط به شهرستان پاوه و یک مورد هم مربوط به شهرستان سنقر و کلیایی است.

وی گفت: با احتساب موارد فوت در ۲۴ ساعت گذشته، مجموع جان باختگان در اثر ابتلاء به کرونا در استان کرمانشاه از ابتدای اپیدمی تاکنون به ۷۶۸ نفر رسید.

محمدی تصریح کرد: از ابتدای شروع اپیدمی تاکنون در استان ۱۵ هزار و ۵۵۳ نفر بستری و ۱۳ هزار و ۹۹۹ نفر نیز بهبود یافته و از بیمارستان ترخیص شده‌اند.

گفتنی است، در ۲۴ ساعت گذشته ۱۶۸ بیمار جدید با علائم مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های استان کرمانشاه بستری شده و ترخیص ۱۲۹ نفر نیز از بیمارستان پس از بهبودی انجام گرفته است.