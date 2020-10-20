۵۳درصد سهامداران کرمانشاهی سهام عدالت، روش مستقیم را برگزیدند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حمزه حیدریان در نشست خبری بعد از ظهر امروز به تشریح نحوه انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت در استان کرمانشاه پرداخت و اظهار کرد: مرکز مدیریت سهام عدالت، سازمان خصوصی سازی کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار است و ما صرفاً وظیفه اطلاع رسانی به مخاطبین و مشمولان سهام عدالت را داریم.

وی با بیان اینکه مشمولین سهام عدالت تا ۲۹ خرداد ماه امسال مهلت انتخاب اداره سهام خود را به روش مستقیم و یا غیر مستقیم داشتند، بیان کرد: ۵۳ درصد از سهامداران روش مستقیم و ۴۷ درصد دیگر نیز روش غیرمستقیم را انتخاب کردند.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه تصریح کرد: ۳۶ شرکت در سبد سهام عدالت به روش مستقیم وجود دارد که سهامداران این روش می‌توانند ۶۰ درصد از سهام خود را بفروشند.

حیدریان به مشمولان روش غیر مستقیم سهام عدالت اشاره کرد و گفت: در استان حدود ۶۷۰ هزار نفر روش غیر مستقیم را برای سهام خود انتخاب کرده‌اند که سهام این تعداد توسط شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت مدیریت می‌شود.

وی با بیان اینکه شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت در استان کرمانشاه تشکیل شده، افزود: در حال حاضر این شرکت با ترکیب هیئت مدیره قبلی با نماد «وسکرشا» در سازمان بورس فعال است.

حیدریان به در پیش بودن انتخابات هیئت مدیره این شرکت اشاره و تاکید کرد: تا ۱۵ آبان امسال افراد واجد الشرایط می‌توانند برای عضویت در ترکیب هیئت مدیره این شرکت ثبت نام کنند.

وی شرایط عضویت در شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه را داشتن مدرک لیسانس و مدارک بالاتر و کارمند دولت نبودن اعلام کرد و ادامه داد: افرادی که سهام عدالت ندارند نیز می‌توانند ثبت نام کنند، اما بعد از انتخاب و تأیید صلاحیت باید حداقل یک سهم را خریداری کنند.

حیدریان با بیان اینکه متقاضیان عضویت در هئیت مدیره این شرکت می‌توانند در سامانه "ستان" ثبت نام کنند، اظهار کرد: بعد از ثبت‌نام، سازمان بورس و اوراق بهادار صلاحیت این افراد را مورد بررسی قرار می‌دهد و در نهایت افراد واجدالشرایط انتخاب می‌شود.

مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه با بیان اینکه شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت در استان تنها یک شعبه در مرکز استان دارد، گفت: ترکیب اعضای هیئت مدیره شامل پنج عضو اصلی و ۲عضو علی البدل است.

وی با تاکید بر اینکه مشمولان سهام عدالت به روش غیر مستقیم کسانی هستند که اطلاعات کافی از روند کار ندارند، گفت: با اطلاع رسانی کافی و دقیق می‌توان افراد توانمند به عنوان هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه انتخاب کرد که در پیشبرد بهتر اهداف شرکت، برای سهامداران سود و ارزش افزوده بالایی ایجاد کنند.