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۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۲۰:۱۵

معاون سیاسی استاندار اردبیل خبر داد؛

شناسایی ۳۰۰ کودک کار و متکدی در اردبیل

شناسایی ۳۰۰ کودک کار و متکدی در اردبیل

اردبیل-معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اردبیل گفت: 300 کودک کار و دست فروش متکدی از سوی دستگاه‌های ذیربط در اردبیل شناسایی و برای ساماندهی این افراد اقدامات اساسی انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز ندائی عصر سه شنبه در جلسه کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان اردبیل گفت: کودکان کار در اردبیل عموماً از خانواده‌هایی هستند که تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند و رفع این مشکل اجتماعی نیازمند توجه مسئولین حمایتی و خیرین است.

معاون سیاسی استاندار اردبیل با بیان اینکه برخی افراد گدایی را برای خود به عنوان شغل انتخاب کرده اند افزود: طبق بررسی‌های انجام شده افرادی که از لحاظ مالی مشکل چندانی ندارند اما هر روز در سطح شهر تکدی گری می‌کنند، با برنامه ریزی های انجام شده ساماندهی و کنترل می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه رسانه‌ها و صدا و سیما باید در این راستا اطلاع رسانی مناسبی انجام دهند افزود: صدا و سیما برای این بخش می‌تواند فیلم‌های مستند کار کنند و تشکل‌های مردم نهاد و انجمن‌های خیریه نیز بایستی در این راستا بیش از پیش همکاری کنند.

وجود ۳۰۰ کودک کار و دست فروش متکدی در اردبیل

معاون سیاسی استاندار اردبیل تصریح کرد: طبق آمار دقیق کلاً در سطح استان نزدیک ۳۰۰ نفر کودکان کار، متکدیان و افراد دست فروش متکدی وجود دارد که ساماندهی این افراد کار سختی نیست و با کمک دفاتر تسهیل گر در حاشیه شهر قابل کنترل هستند البته باید پیشنهاد و خواسته این دفاتر از دستگاه‌های مرتبط مشخص شده و حل و فصل شود.

ندائی ادامه داد: شورای برنامه ریزی و توسعه استان بالاترین مرجع تقسیم اعتبار است و کارگروه زیادی زیر نظر این شورا فعالیت می‌کرد که اکنون به ۴ کارگروه تقلیل یافته بنابرین اعتبارات بر اساس پیشنهادهای کارگروه‌های مرتبط تخصیص داده خواهد شد.

اختصاص ۳۷۲ میلیون تومان برای ساماندهی متکدیان

معاون سیاسی و امنیتی استاندار اردبیل با اشاره به اینکه در ساماندهی متکدیان و کودکان کار همکاری‌های بین بخشی ضرورت دارد افزود: ۲۵۸ میلیون تومان برای سال گذشته و ۱۱۴ میلیون تومان برای امسال از سوی سازمان بهزیستی استان برای ساماندهی این افراد هزینه شده است.

ندائی از دستگاه‌های اجرایی متولی ساماندهی متکدیان خواست، با برگزاری جلسات هم اندیشی و الگوبرداری از استان‌های موفق در این زمینه، ساماندهی این افراد در سطح شهر را به سرانجام برسانند.

کد مطلب 5052803

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