چشم انداز ورزش فارس تعریف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس حاجی‌زاده در نشست رونمایی و امضای تفاهم نامه اجرای سند آمایش ورزش فارس افزود: در این سند، فارس استانی با مردم سالم شاداب و اخلاق مدار و برخوردار از سبک زندگی فعال با مشارکت حداکثری در فعالیت‌های ورزشی و سرآمد در کشور دیده شده‌است.

وی با بیان اینکه در سند آمایش ورزش فارس هم بحث ورزش قهرمانی، هم همگانی و هم حرفه‌ای دیده شده، گفت: برای رسیدن به این چشم انداز باید دست به هم دست داده و امروز در این راستا ۴ هدف کلان پیش‌بینی شده که شامل افزایش سهم ورزش فارس در ارتقا سلامتی، بهبود فرهنگ مردم استان، بالابردن اقتدار، هویت و عزت ملی و رونق اقتصادی است.

حاجی زاده ادامه داد: در این راستا راهبردهای مختلفی تعریف شده و امیدواریم تفاهم نامه انجام شده درباره آمایش ورزش فارس به سمت اجرایی شدن پیش رود و امروز با توجه به کمبود منابع نیاز به هم افزایی داریم که باید از بخشی نگری خارج شویم و برای پیشرفت ورزش فارس همه دستگاه‌ها دست به دست هم دهند.

وی با تاکید بر اینکه در این تفاهم‌نامه هم بحث ورزش و هم جوانان دیده شده عنوان داشت: در حوزه جوانان هم ظرفیت‌های خوبی وجود دارد که باید با کمک یکدیگر به کاهش آسیب‌های اجتماعی اقدام کنیم هرچند که امکان صفر کردن آسیب‌ها وجود ندارد اما می‌توانیم آسیب‌ها را به حداقل برسانیم.

حاجی زاده همچنین تلاش مجموعه اداره کل ورزش و جوانان فارس به همراه هیئت‌های زیرمجموعه را برای اجرایی شدن این تفاهم‌نامه مورد تاکید قرار داد.

ورزش روح نشاط و شادابی جامعه است

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز ضمن تبریک هفته تربیت بدنی، تدوین سند آمایش ورزش فارس را اقدامی ارزشمند برشمرد.

مرتضی جعفری با بیان اینکه شهرداری موظف به ارائه خدمات در حوزه شهر شیراز هست اظهار کرد: بر پایه اساسنامه سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری، به ویژه در ورزش همگانی می‌توانیم باری از دوش اداره کل ورزش و جوانان برداریم.

وی در ادامه با اشاره به این‌که این سازمان مداخله کننده مستقیم نیست، گفت: راهبردها و برنامه‌ریزی‌های کلان توسط اداره کل ورزش و جوانان انجام می‌شود و شهرداری درکنار این مجموعه قراردارد تا بتوانیم بر اساس تعامل دوجانبه باعث کاهش حجم کارها در شیراز شویم تا تمرکز اداره‌کل بر سایر نقاط استان باشد.

جعفری محدودیت‌های منابع را مورد اشاره قرار داد و عنوان داشت: ظرفیت‌های شهرداری در این حوزه بکار گرفته خواهد شد تا بتوانیم گام‌های محکم و خوبی برداریم. در واقع ورزش هدف نیست بلکه وسیله‌ای است برای رسیدن به سایر اهداف، درواقع ورزش روح نشاط و شادابی جامعه هست.

وی ادامه داد: برای رسیدن اهداف اجتماعی باید روی ورزش سرمایه گذاری کنیم و این موضوع که شهر شاداب در اهداف دیده شده بسیار مهم و ارزشمند است و اگر نشاط در جامعه حاصل شود، در سایر موضوعات نیز موفق خواهیم بود.

معاون شهردار شیراز در پایان اظهار داشت: در حوزه جوانان همکاری خوبی بین شهرداری و اداره کل وجود داشته و در آینده ادامه پیدا خواهد کرد. ضمن اینکه در معاونت اجتماعی برنامه‌های خوبی تدارک دیده شده و تلاش داریم تا فرهنگسرا ویژه جوانان را راه‌اندازی کنیم.