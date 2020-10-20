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۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۱۹:۱۰

فرزند شهید مدافع سلامت:

کمتر از شهادت شایسته پدرم نبود/ خوبی‌های پدرم بی‌مزد و منت بود

کمتر از شهادت شایسته پدرم نبود/ خوبی‌های پدرم بی‌مزد و منت بود

کاشان - فرزند شهید مدافع سلامت دکتر محمد زارع جوشقانی گفت: کمتر از شهادت شایسته پدرم نبود چراکه خوبی های پدرم به همه بی مزد و منت بود.

به گزارش خبرنگار مهر، زینب زارع، در مراسم تشییع پیکر مطهر این شهید بزرگوار که عصر سه شنبه در دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار شد، اظهار داشت: پدر من ویژگی‌ها و اهداف زیادی داشت که برای همه آن اهداف تلاش و کار کرد.

وی با بیان اینکه شهید زارع یک مدیر بی نظیر بود، ابراز داشت: کمتر از شهادت شایسته پدر من نبود چراکه تمام خوبی‌هایی که به انسان‌ها می‌کردبه واقع بی مزد و منت بود.

دختر شهید مدافع سلامت با بیان اینکه پدر من منتظر هیچ پاداشی در قبال خدمات خود نبود، تصریح کرد: او کاری به کسی نداشت و کار خود را همیشه انجام می‌داد و خدا را شاکرم که دختر این پدر بودم.

به گزارش مهر مراسم وداع و تشییع پیکر شهید مدافع سلامت، عصر امروز با حضور مقامات محلی و استانی و همچنین کادر بهداشتی درمانی کاشان برگزار شد که تصاویری از برگزاری این مراسم را از دریچه دوربین مسعود محسنی مشاهده می‌کنید:

کد مطلب 5052811

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