زمینه گسترش ورزش همگانی در جامعه فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع در جلسه شورای عالی ورزش همگانی گیلان که عصر سه شنبه در سالن الغدیر استانداری گیلان برگزار شد از شهروندان گیلانی خواست برای سلامت جسمانی و روحی به ورزش بیش از گذشته توجه کنند.

استاندار گیلان با بیان اینکه ورزش از ارکان مهم فراهم سازی پویایی اجتماعی است که تأثیرات شگرفی در جامعه ایجاد می‌کند، افزود: مدال آوری ورزشکاران در عرصه‌های بین المللی انگیزه و غرور ملی خلق می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه توسعه نیازمند جامعه‌ای پویا و با نشاط است که از طریق فراهم سازی زمینه گسترش ورزش‌های همگانی قابل تحقق است، اظهار داشت: ورزش عرصه انسجام و وحدت است که سرمایه‌های اجتماعی و سلامت جسمانی را با خود به همراه دارد.

زارع با اشاره به اینکه ورزش می‌تواند در سایه همدلی و وفاق در برون رفت از مشکلاتی که گریبان گیر کشور شده است مؤثر باشد، تصریح کرد: توجه و اعتماد به جوانان و بستر سازی برای گسترش فعالیت جوانان در عرصه‌های ورزشی برای دست یابی به این هدف کمک شایانی خواهد کرد.

استاندار گیلان با بیان اینکه در سایه شوم ویروس کرونا باید توجه به ورزش در دستور کار قرار بگیرد، افزود: رسانه‌های جمعی به ویژه صدا و سیما با برنامه‌های انگیزشی می‌تواند به گسترش ورزش‌های همگانی در منازل تولید محتوا ایجاد کند.

وی توسعه ورزش دوچرخه سواری را مستلزم فرهنگ سازی و آگاهی بخشی در بین شهروندان به ویژه جوانان دانست و گفت: انتظار می‌رود شهرداری و دهیاری‌ها با فراهم سازی فضای ورزشی و حمایت لازم در سطح شهر و روستا به افزایش فعالیت‌های ورزشی کمک رسان باشند.