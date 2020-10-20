  1. استانها
  2. تهران
۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۱۸:۵۶

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

کشف ۶۵ میلیارد ریال توتون و تنباکو قاچاق در غرب تهران

کشف ۶۵ میلیارد ریال توتون و تنباکو قاچاق در غرب تهران

رباط کریم- فرمانده انتظامی غرب استان تهران از کشف ۵۰ تُن توتون و تنباکو قاچاق به ارزش ۶۵ میلیارد ریال در رباط کریم و دستگیری یک متهم در این خصوص خبر داد.

سردار کیوان ظهیری در گفتگو با خبرنگار مهر از کشف محموله ۵۰ تُنی توتون و تنباکو قاچاق در رباط کریم خبر داد و افزود: اخباری مبنی بر دپوی توتون و تنباکو قاچاق در انباری در شهرک صنعتی «ده حسن» رباط کریم دریافت شد، که بلافاصله بررسی موضوع و شناسایی مالک یا مالکان آن در دستور کار مأموران پلیس امنیت قرار گرفت.

وی با بیان اینکه با تحقیقات پلیسی صحت اخبار دریافتی تأیید شد، اضافه کرد: با شناسایی مالک انبار و کسب مجوز قضائی تیمی از مأموران مرکز عملیات پلیس به محل اعلامی اعزام و موفق شدند، در یک عملیات پلیسی از انبارها بازرسی و یک متهم را نیز دستگیر کنند.

وی با اشاره به اینکه در بازرسی از این انبار ۵۰ تن توتون و تنباکو قاچاق کشف شد، افزود: کارشناسان ارزش ریالی کالای کشف شده را حدود ۶۵ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

به گفته فرمانده انتظامی غرب استان تهران با دستور قضائی، انبار مذکور پلمب شده و متهم برای سیر مراحل قانونی و ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شد.

کد مطلب 5052851

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها