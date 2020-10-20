شلیک با سلاح گرم منجر به مرگ یک نفر در شهرستان ایوان شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید عالی پور عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی تماس‌های مردمی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره قتل در روستای سراب از توابع شهرستان، ماموران انتظامی شهرستان به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: گزارش مأموران حاضر در محل، حاکی از آن است که پدری ۵۲ ساله و دامدار بر اثر اصابت گلوله با اسلحه ساچمه زنی از ناحیه سر فوت شده است.

عالی پور بیان کرد: با تحقیقات اولیه مأموران مشخص شد، که مقتول در حین خواب توسط دختر ۱۴ ساله‌اش که قصد جابجایی سلاح را داشته از ناحیه سر مورد اصابت قرار گرفته و در دم فوت می‌کند.

فرمانده انتظامی شهرستان ایوان گفت: جسد متوفی برای اقدامات قانونی و تشخیص علت تامه مرگ به پزشکی قانونی دلالت داده شد.