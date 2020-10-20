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۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۱۹:۰۹

فرمانده انتظامی شهرستان ایوان:

شلیک با سلاح گرم منجر به مرگ یک نفر در شهرستان ایوان شد

شلیک با سلاح گرم منجر به مرگ یک نفر در شهرستان ایوان شد

ایلام- فرمانده انتظامی شهرستان ایوان از مرگ پدر یک خانواده توسط دخترش با شلیک اسحه شکاری در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید عالی پور عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی تماس‌های مردمی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره قتل در روستای سراب از توابع شهرستان، ماموران انتظامی شهرستان به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: گزارش مأموران حاضر در محل، حاکی از آن است که پدری ۵۲ ساله و دامدار بر اثر اصابت گلوله با اسلحه ساچمه زنی از ناحیه سر فوت شده است.

عالی پور بیان کرد: با تحقیقات اولیه مأموران مشخص شد، که مقتول در حین خواب توسط دختر ۱۴ ساله‌اش که قصد جابجایی سلاح را داشته از ناحیه سر مورد اصابت قرار گرفته و در دم فوت می‌کند.

فرمانده انتظامی شهرستان ایوان گفت: جسد متوفی برای اقدامات قانونی و تشخیص علت تامه مرگ به پزشکی قانونی دلالت داده شد.

کد مطلب 5052860

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    نظرات

    • زهرا IR ۱۶:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
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      خوب بعد چی شد؟ چرا اطلاع نمیدین و این خبر رو بروزرسانی نمی کنید؟

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