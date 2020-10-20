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۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۱۹:۱۸

بعد از تعویق مسابقات؛

سهیل مهدی: لیگ برتر فوتبال از هفته دوم شروع نمی‌شود

سهیل مهدی: لیگ برتر فوتبال از هفته دوم شروع نمی‌شود

مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال گفت: باوجود تعویق رقابت‌های لیگ، این مسابقات از همان هفته نخست شروع می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سهیل مهدی درباره تعویق مسابقات لیگ برتر فوتبال با تصمیم ستاد مبارزه با کرونا گفت: به ما نامه‌ای ابلاغ شد مبنی بر اینکه مسابقات لیگ از ۱۶ آبان شوع شود. کاش همان موقع که این تصمیم در پروسه نهایی شدن بود به ما اعلام می‌کردند تا ما برنامه مسابقات را به باشگاه‌ها اعلام نمی‌کردیم. وقتی برنامه اعلام می‌شود، تیم‌ها باید برای رزرو هتل و بلیت اقدام کنند و یا صدا و سیما و یگان ویژه پیش بینی لازم را داشته باشند که اینها هزینه‌های مالی و زمانی دارد.

مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ در پاسخ به این سئوال که آیا هفته نخست لیگ برتر به تعویق می‌افتد و مسابقات از هفته دوم شروع می‌شود؟ تاکید کرد: اگر در میانه لیگ بودیم، طبیعتاً آن هفته به تعویق می‌افتاد ولی چون مسابقات شروع نشده است، لیگ را از ابتدا بدون تعویق آغاز می‌کنیم.

کد مطلب 5052866

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