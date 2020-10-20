ظریف پیروزی مردم بولیوی در برابر امپریالیست یانکی را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان در توئیتی نوشت: به مردم قهرمان بولیوی صمیمانه ترین تبریکات خود را بمناسبت پیروزی قاطع در برابر برنامه های بی ثبات ساز امپریالیست یانکی (آمریکا) ابراز می دارم. تبریک به لوئیس آرسه رئیس جمهور منتخب و داوید چوکه اوئنکا معاون رئیس جمهور بخاطر این پیروزی ارزشمند مردمی.