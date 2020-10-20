￼ به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، علی اکبر بختیاری رئیس دفتر دادستان کل کشور عصر امروز باحضور درمنزل شهید امربمعروف ونهی ازمنکر ازخانواده شهید دلجویی ومراتب تبریک وتسلییت حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور را به ایشان ابلاغ کرد.

در این دیدار که پاشایی مشاور دادستان کل کشور وهاشمی مدیر روابط عمومی وامور فرهنگی هم حضور داشتند بختیاری ضمن عرض تسلیت و همدردی خطاب به خانواده شهید محمدی گفت: راه و مسیری که شهید محمدی انتخاب کرده است همان راه امام حسین علیه‌السلام در احیا امر بمعروف و نهی از منکر است.

این مقام قضائی خاطرنشان کرد: امر بمعروف و نهی از منکر یک واجب وارزش والای دینی است وشهید محمدی عزیزپرچم ان رابه دوش گرفتند تا این مسیر الهی همچون گذشته روشن و درخشان بماند.

دادیار دادسرای دیوانعالی کشور ادامه داد: دادستانی درحمایت ازآمران بمعروف وناهیان ازمنکر متعهد است و در برخورد با اراذل و اوباش قاطعانه برخورد کرده و اجازه نخواهد داد امنیت و آسایش مردم را مخدوش کنند.

بختیاری ضمن ابلاغ پیام تسلیت دادستان کل کشور به خانواده شهید محمدی گفت: دادستان کل کشور مدافع جدی آمران بمعروف و ناهیان از منکر است و در خصوص پرونده شهید عزیز هم دستورات لازم مبنی بر رسیدگی توأم با سرعت وقاطعیت لازم ودر چارچوب قانون صادر کرده‌اند.

گفتنی است پاسدار بسیجی محمد محمدی از بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج انصارالامام تهران، بیست و هفتم مهر ماه ۹۹ حوالی ساعت ۱۹ در درگیری با ۷ نفر از اراذل و اوباش در منطقه تهرانپارس مورد ضرب و جرح با چاقو قرار گرفت و به شهادت رسید.