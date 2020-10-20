  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۱۹:۲۸

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان شمالی:

راه‌اندازی پیست موتورسواری بجنورد منوط به تایید فدراسیون است

راه‌اندازی پیست موتورسواری بجنورد منوط به تایید فدراسیون است

بجنورد- مدیرکل ورزش و جوانان خراسان شمالی گفت: فدراسیون باید پیست موتورسواری بجنورد را از نظر کارشناسی تایید کند و مادامی که این مجوز صادر نشود، امکان فعالیت در آن محل وجود ندارد.

کوروش بهادری در گفتگو با مهر با اشاره به مشکلات رشته موتورسواری در خراسان شمالی، اظهار کرد: اصل مشکلات موتورسواران استان به مسائل آموزشی باز می‌گردد زیرا که کارت مربی گری و داوری ندارد لذا باید در اسرع وقت کلاس‌های داوری و مربی گری در استان برگزار شود تا این رشته علمی دنبال شود.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان شمالی در خصوص اعتراض موتورسواران به عدم به کارگیری موتورهای غیرمجاز در استان، گفت: ما اجازه فعال کردن این موتورها را در استان را نداریم و باید تابع قانون باشیم لذا وقتی موتوری سند، پلاک و شرایط خاص را نداشته باشد قاچاق محسوب می‌شود و دستگاه‌های نظارتی با آن برخورد می‌کنند.

وی افزود: نمی‌توانیم فراتر از قانون حرکت کنیم لذا موتورسواران برای موتورهای غیرمجاز هزینه نکنند زیرا امکان حضور آنها در مسابقات وجود ندارد.

بهادری در انتها با اشاره به پیست موتور سواری بجنورد گفت: تا زمانی که فدراسیون این پیست را از نظر کارشناسی تأیید نکند اجازه فعالیت در آن پیست داده نخواهد شد اما به محض صدور مجوز، تمرین‌ها در آن محل برقرار می‌شود.

کد مطلب 5052883

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها