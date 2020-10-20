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۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۱۹:۲۷

با کسب ۵ رأی موافق؛

«میثم کیانی فرد» شهردار صومعه سرا شد

«میثم کیانی فرد» شهردار صومعه سرا شد

صومعه سرا- «میثم کیانی فرد» با کسب ۵ رأی موافق اعضای شورای شهر به عنوان شهردار جدید صومعه سرا انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر سه شنبه با حضور سید جلال سید محمدی فرماندار صومعه سرا، کاظمی مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری گیلان، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر صومعه سرا، شهردار جدید شهرستان صومعه سرا معارفه شد.

گفتنی است؛ میثم کیانی فرد با کسب ۵ رأی موافق اعضا شورای شهر به عنوان شهردار جدید صومعه سرا انتخاب شد.

وی به مدت ۹ ماه مسئولیت سرپرستی شهرداری صومعه سرا را برعهده داشت.

لازم به ذکر است؛ پیش از وی نیز «ناصر حقیقی» شهردار صومعه سرا بود که توسط اعضای شورای شهر از سمتش برکنار شده بود.

کد مطلب 5052885

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