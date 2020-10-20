«میثم کیانی فرد» شهردار صومعه سرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر سه شنبه با حضور سید جلال سید محمدی فرماندار صومعه سرا، کاظمی مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری گیلان، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر صومعه سرا، شهردار جدید شهرستان صومعه سرا معارفه شد.

گفتنی است؛ میثم کیانی فرد با کسب ۵ رأی موافق اعضا شورای شهر به عنوان شهردار جدید صومعه سرا انتخاب شد.

وی به مدت ۹ ماه مسئولیت سرپرستی شهرداری صومعه سرا را برعهده داشت.

لازم به ذکر است؛ پیش از وی نیز «ناصر حقیقی» شهردار صومعه سرا بود که توسط اعضای شورای شهر از سمتش برکنار شده بود.