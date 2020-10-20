سرمایه گذاران برای درآمدزا کردن موقوفات وارد میدان شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین کاظمی روز سه شنبه در نشستی خبری به مناسبت هفته وقف با بیان اینکه در حال حاضر در شهرستان یزد ۲ هزار و ۵۰۰ موقوفه با ۹ هزار رقبه شناسایی شده است، اظهار داشت: در سال جاری ۴۶ مورد از موقوفاتی که سندی از آنها در دسترس اوقاف نبود، شناسایی و در سامانه جامع موقوفات استان یزد ثبت شد.

وی عنوان کرد: از دهه وقف سال گذشته تا دهه وقف سال جاری، ۱۴ وقف جدید در شهرستان یزد انجام شده است.

کاظمی با بیان اینکه ۷۰ درصد موقوفات یزد، وقف روضه خوانی است، افزود: ۳۷۰ وقف نیز در استان یزد موقوفه قرآنی است که در این زمینه رتبه اول را در کشور داریم.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان یزد در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از برخی مسائل مطرح شده در مورد وقف تصریح کرد: انتقاداتی که در مورد وقف می‌شود، به طور قطع اشتباه و حاصل نا آگاهی افراد است زیرا وقف به خودی خود، اشتباه نیست بلکه برخی عملکردها سبب می‌شود، سنت حسنه وقف تحت الشعاع قرار گیرد.

کاظمی یکی از ویژگی‌های مهم وقف را ماندگاری آن اعلام کرد و افزود: اگر این ویژگی از وقف گرفته شود، دیگر جذابیتی نخواهد داشت زیرا مهمترین مزیت وقف، باقی ماندن اموال افراد بعد از فوت آنها و صدقه جاریه‌ای است که خیر رسانی آن به مردم به واقف می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه بخش قابل توجهی از موقوفات یزد در حوزه سلامت است، اظهار داشت: موقوفات متعددی در زمینه کمک به بیماران و کودکان سرطانی است و بسیاری از نیات نیز مطابق با نیازهای جامعه است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان یزد در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد موقوفات متروکه‌ای که درآمدزایی ندارند، بیان کرد: برخی موقوفات هیچ درآمدی ندارند و برخی موقوفات نیز می‌توانند با توجه به موقعیت و ارزش ملک، درآمدزایی بالایی داشته باشند اما اکنون بنا به دلایل مختلف، گاه تا یک چهارم درآمدی که باید را نیز ندارند.

وی عنوان کرد: در این موقوفات اگر اندک سرمایه گذاری انجام شود، درآمدزایی بهتری انجام می‌شود و علاوه بر عمل به نیت واقف، بخشی از نیازهای جامعه نیز برطرف می‌شود.

کاظمی از سرمایه گذاران دعوت کرد تا برای درآمدزا کردن موقوفات شهرستان یزد به میدان بیایند و شرایطی فراهم کنند تا ضمن احیای موقوفات، از درآمد آنها برای حل مشکلات جامعه استفاده شود.

وی از جمله موقوفاتی که با سرمایه گذاری سرمایه گذاران به درآمدزایی رسیده و در دهه وقف امسال به بهره برداری می‌رسد را پمپ بنزین جاده کمربندی یزد کرمان، کارخانه یخ، کلنگ زنی مجتمع تجاری در کنارگذر یزد کرمان، کلنگ زنی پمپ بنزین و مجتمع تجاری در بلوار امام جعفرصادق (ع) اعلام کرد.