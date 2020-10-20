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۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۲۱:۳۸

مشاور وزیر و دبیر ستاد خیرین وزارت علوم خبر داد

حمایت ۱۰ هزار میلیاردی خیران از دانشگاه های کشور

حمایت ۱۰ هزار میلیاردی خیران از دانشگاه های کشور

کاشان - مشاور وزیر و دبیر ستاد خیرین وزارت علوم گفت: خیران قرار است امسال با یک برنامه ریزی مدون، ۱۰ هزار میلیارد ریال از دانشگاه های کشور حمایت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر حسین عسگریان ابیانه عصر سه شنبه در مراسم افتتاح پروژه‌های آموزشی و علمی دانشگاه کاشان اظهار داشت: دانشگاه کاشان یکی از مراکز آموزش عالی پیشتاز در جذب خیرین است.

وی با اشاره به اینکه در کل کشور ۷۹ بنیاد علم و فناوری وجود دارد، ابراز داشت: از این تعداد هشت بنیاد فعال است.

مشاور وزیر و دبیر ستاد خیرین وزارت علوم با بیان اینکه بنیاد سعیدی دانشگاه کاشان یکی از بنیادهای فعال در حمایت از محققین و پژوهشگران است، تصریح کرد: خیران امسال در سراسر کشور در یک برنامه ریزی مدون قرار است تا ۱۰ هزار میلیارد ریال از دانشگاه‌های کشور حمایت کنند.

وی با بیان اینکه در طول چهار سال گذشته خیرین حدود ۴۰ هزار میلیارد ریال به وزارت علوم کمک کرده اند، خاطرنشان کرد: حمایت خیرین از محققین و پژوهشگران باعث شده است که بسیاری از پروژه‌های علمی و تحقیقاتی کشور پیشرفت خوبی داشته باشد.

کد مطلب 5052892

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    نظرات

    • IR ۲۱:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
      0 0
      پاسخ
      متاسفانه پشت هر حرکت خیران، یک نیت خوابیده، آون هم امتیاز، تبلیغ،خودنمایی،وإيجاد روزنه برای کارهای بزرگ، ای کاش بدون چشم داشت انجام میشد، آون افراد بدون چشم داشت خدا خیرشان بده

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