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۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۱۹:۴۸

سرپرست هواشناسی چهارمحال و بختیاری:

خطر آتش سوزی در مراتع و جنگل های چهارمحال و بختیاری وجود دارد

خطر آتش سوزی در مراتع و جنگل های چهارمحال و بختیاری وجود دارد

شهرکرد- سرپرست هواشناسی چهارمحال و بختیاری با اشاره به پیش بینی وزش باد شدید، گفت: خطر آتش سوزی در مراتع و جنگل های چهارمحال و بختیاری وجود دارد.

مهران چراغ پور در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه خطر آتش سوزی در مراتع و جنگل‌های چهارمحال و بختیاری وجود دارد، اظهار کرد: کشاورزان از آتش زدن بقایای محصولات زراعی برای حفاظت از مواد آلی خاک خودداری کنند.

سرپرست هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: آتش زدن بقایای محصولات زراعی برخی نقاط سبب آتش سوزی مراتع با توجه به وزش باد می‌شود.

وی تاکید کرد: تسریع در برداشت و جمع‌‬ آوری میوه‌های باقیمانده در باغات سیب، انگور، گردو و … با توجه به کاهش دما ضروری است.

سرپرست هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: استقرار توده هوای سرد طی روزهای آتی در سطح استان پیش بینی می‌شود.

کد مطلب 5052898

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