مهران چراغ پور در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه خطر آتش سوزی در مراتع و جنگل‌های چهارمحال و بختیاری وجود دارد، اظهار کرد: کشاورزان از آتش زدن بقایای محصولات زراعی برای حفاظت از مواد آلی خاک خودداری کنند.

سرپرست هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: آتش زدن بقایای محصولات زراعی برخی نقاط سبب آتش سوزی مراتع با توجه به وزش باد می‌شود.

وی تاکید کرد: تسریع در برداشت و جمع‌‬ آوری میوه‌های باقیمانده در باغات سیب، انگور، گردو و … با توجه به کاهش دما ضروری است.

سرپرست هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: استقرار توده هوای سرد طی روزهای آتی در سطح استان پیش بینی می‌شود.