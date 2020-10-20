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۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۲۰:۰۹

آغاز به کار ششمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر استان قم

آغاز به کار ششمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر استان قم

قم- آیین آغاز به کار ششمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر استان قم در حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین آغاز به کار ششمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر استان قم عصر سه شنبه با حضور حجت‌الاسلام آمره مدیر روابط عمومی و تبلیغات حرم کریمه اهل‌بیت (س)، مهدی تاجیک مسئول سازمان بسیج رسانه استان قم، محمد حسین رضایی دبیر جشنواره رسانه‌ای ابوذر و در شبستان حضرت زهرا (س) حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگزار شد.
در این مراسم که به علت شرایط شیوع ویروس کرونا بدون حضور مدعوین و خبرنگاران برگزار شد پوستر این جشنواره با حضور پدر شهید ایمانی از شهدای مدافع حرم استان قم رونمایی شد.
گفتنی است این جشنواره توسط سازمان بسیج رسانه استان قم و کلیه رسانه‌ها و مطبوعات استان قم و با مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم، کنگره شهدای استان قم، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم و صداوسیما مرکز قم برگزار می‌شود.

کد مطلب 5052905

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