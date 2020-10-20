به گزارش خبرنگار مهر، آئین آغاز به کار ششمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر استان قم عصر سه شنبه با حضور حجت‌الاسلام آمره مدیر روابط عمومی و تبلیغات حرم کریمه اهل‌بیت (س)، مهدی تاجیک مسئول سازمان بسیج رسانه استان قم، محمد حسین رضایی دبیر جشنواره رسانه‌ای ابوذر و در شبستان حضرت زهرا (س) حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگزار شد.

در این مراسم که به علت شرایط شیوع ویروس کرونا بدون حضور مدعوین و خبرنگاران برگزار شد پوستر این جشنواره با حضور پدر شهید ایمانی از شهدای مدافع حرم استان قم رونمایی شد.

گفتنی است این جشنواره توسط سازمان بسیج رسانه استان قم و کلیه رسانه‌ها و مطبوعات استان قم و با مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم، کنگره شهدای استان قم، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم و صداوسیما مرکز قم برگزار می‌شود.