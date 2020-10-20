به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر، عبدالکریم گراوند در ارتباط تصویری با مدیران صنعتی و اقتصادی لیگوریا ایتالیا با بیان اینکه کرونا با همه آسیب‌ها، مانع برقراری جوامع نشده است اظهار داشت: با وجود اینکه کرونا مانع مسافرت شده ولی از طریق ساختارهای الکترونیکی و تصویری ارتباط جوامع برقرار است.

وی با تاکید بر همکاری همه جوامع و کشورها در مقابله با کرونا افزود: اکنون کرونا تمام جهان را در برگرفته که لازم است جوامع در ارتباط بهتر با بهره جستن از همه ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها در مقابله با آن تلاش کنند.

استاندار بوشهر با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران با تمام توان با استفاده از ظرفیت‌های مختلف در شرایط تحریم در مقابله با کرونا اقدامات مهم و مؤثری انجام می‌دهد گفت: استان بوشهر در عرصه مقابله با کرونا طرح‌ها و برنامه‌های مهمی تدوین و عملیاتی کرده است.

گراوند، اشتراکات فرهنگی و تاریخی ایران و ایتالیا را برشمرد و با اشاره به مشترکات لیگوریا ایتالیا و استان بوشهر خاطر نشان کرد: بوشهر با داشتن ظرفیت‌های مهم اقتصادی و صنعتی از جایگاه مهمی برخوردار است و سابقه استقرار کنسولگری ایتالیا در بوشهر به ۱۱۰ سال پیش بر می‌گردد.

وی، با بیان اینکه در بوشهر اکثر کشورهای اروپایی دارای کنسولگری بودند تصریح کرد: کشور ایتالیا دارای دو هزار کیلومتر ساحل است که تنها در استان بوشهر ۹۰۰ کیلومتر ساحل و مرز دریایی با خلیج فارس وجود دارد.

استاندار بوشهر با قدردانی از همکاری وزارت امور خارجه و سرکنسولی ایران در ایتالیا در تقویت ارتباط همکاری‌های بوشهر با لیگوریا ایتالیا افزود: استان بوشهر در عرصه نفت، گاز، پتروشیمی، از ظرفیت بالایی برخوردار است که قطب انرژی ایران معرفی شده و این در حالی است در صنایع پایین دستی از قابلیت‌های مهمی برخوردار و در کشور پیشتاز است.

گراوند از ظرفیت حوزه کشاورزی استان بوشهر خبر داد و بیان کرد: استان بوشهر در عرصه تولید محصولات کشاورزی، شیلات و محصولات خارج از فصل از توانمندی بالایی برخوردار است.

وی با بیان اینکه بوشهر مشارکت تاریخی و فرهنگی با لیگوریا ایتالیا دارد خاطرنشان کرد: بنای کلیسا، کنیسه و مسجد در بافت بوشهر با قدمت بالای تاریخی، نشان از تمدن بوشهر در ادوار مختلف تاریخی است.

استاندار بوشهر با تاکید بر تقویت مبادلات فرهنگی، تاریخی و اقتصادی گفت: توسعه روابط همکاری استان بوشهر و لیگوریا ایتالیا مورد توجه است که در این راستا برای ارتباط بیشتر سند جامع همکاری بوشهر با «لیگوریا ایتالیا» تدوین و عملیاتی می‌شود.