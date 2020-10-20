کرونا ظرف ۲۴ ساعت جان ۱۵ کرمانی را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شفیعی بعدازظهر سه شنبه به خبرنگاران گفت: موارد بستری قطعی مبتلا به کرونا هم اکنون در بیمارستان‌های استان کرمان ۴۳۳ مورد است.

وی ادامه داد: در حال حاضر در حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۲۴۸ نفر، حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ۶۵ نفر، حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ۲۴ نفر، حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم ۱۰ نفر و حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان ۸۶ نفر بستری هستند.

شفیعی بیان کرد: تعداد کل موارد بستری مثبت کرونا در استان کرمان از ابتدا تاکنون ۸ هزار و ۲۹۵ مورد است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: موارد جدید بستری در ۲۴ ساعت گذشته در بیمارستان‌های دانشگاه‌های علوم‌پزشکی استان کرمان ۱۰۴ نفر شامل حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۶۳ مورد، حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ۱۴ مورد، حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ۹ مورد و حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان ۱۸ مورد است.

وی تعداد فوتی‌های قطعی ابتلاء به کووید ۱۹ در ۲۴ ساعت گذشته را ۱۵ نفر ذکر و اظهار کرد: از این تعداد ۱۰ نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان، سه نفر حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، یک نفر حوزه دانشکده علوم پزشکی جیرفت و یک نفر حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان است.

شفیعی بیان کرد: مجموع جانباختگان ابتلای قطعی به کووید ۱۹ از ابتدا تاکنون یک هزار و ۲۳ نفر است.