به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ تقی کبیری عصر سه‌شنبه در جلسه کمیسیون ایمنی راه‌ها و شورای ترافیک استان سمنان به میزبانی استانداری اظهار داشت: تعداد کل تصادفات فوتی، جرحی و خسارتی درراه‌های مواصلاتی استان در شش ماه ابتدای سال جاری سه هزار و ۲۴۲ مورد بود.

وی با اشاره به اینکه این آمار نسبت به سال قبل ۳۰ درصد کاهش داشته است، افزود: در این مدت شاهد کاهش ۲۵ درصدی آمار فوتی‌های تصادفات درراه‌های استان بودیم.

عدم توجه به جلو بیشترین فراوانی ازنظر علت تصادفات

رئیس پلیس‌راه استان سمنان با تأکید بر اینکه در این مدت ۱۴۰ نفر از هم‌وطنان در تصادفات جاده‌ای این استان جان خود را از دست دادند، بیان کرد: این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته ۱۸۶ نفر در تصادفات جاده‌ای این استان جان باختند.

کبیری بابیان اینکه در بحث تصادفات منجر به جرح نیز در شش‌ماهه نخست سال گذشته یک هزار و ۸۲۴ نفر مجروح شدند که این میزان در سال ۹۹ با کاهش ۲۵ درصدی همراه بود، یادآور شد: از ابتدای سال تاکنون دو هزار و ۱۶۹ مورد تصادف خسارتی درراه‌های استان به وقوع پیوسته که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۲ درصد کاهش داشته است.

وی عدم توجه به جلو را بیشترین فراوانی ازنظر علت تصادفات درراه‌های استان با ۵۲ درصد برشمرد و گفت: ۳۱ درصد تصادفات درراه‌های استان، درراه‌های فرعی به وقوع می‌پیوندد که نیاز است تا توجه بیشتری به این حوزه صورت گیرد.

رئیس پلیس‌راه استان سمنان ابراز کرد: در شش ماهه نخست سال جاری، شش ساعت پرواز پهبادی در حوزه نظارت ترافیک راه‌های استان انجام و تعداد ۱۳۰ خودرو اعمال قانون شدند.