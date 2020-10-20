پاسگاه راهور پلدختر دهه فجر افتتاح میشود/کلنگ زنی پروژه کلانتری۱۱

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حاجی محمد مهدیان نسب روز سه شنبه در مراسم کلنگ زنی ساختمان کلانتری ۱۱ شهر پلدختر اظهار داشت: این پروژه در زمینی به مساحت سه هزار و ۸۰۰ متر مربع و یک‌هزار و ۱۰۰ متر مربع زیر بنا با صرف اعتبار سه میلیارد تومان اعتبار احداث می‌شود.

وی بر ارتقای شهرستان پلدختر در حوزه نیروی انتظامی تأکید کرد و افزود: با کمک‌های سردار سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و اعتبارات دولتی مجوز احداث ۹۶ خانه سازمانی، ۲۵ پاسگاه و کلانتری، ۵۱ پلیس راه و ۸ ستاد در استان صادر شده است.

فرمانده انتظامی لرستان گفت: ساختمان بسیار مجللی برای پاسگاه راهور پلدختر که در هوای ۵۰ درجه در فصل گرما در کانکس فعالیت داشتند احداث شده که دهه فجر امسال با حضور مسئولان افتتاح می‌شود.

سردار مهدیان نسب از احداث ۳۲ خانه سازمانی به زودی در پلدختر و ارتقا پاسگاه جایدر در این شهرستان به کلانتری ۱۲ خبر داد و افزود: برای بازسازی کلانتری قدیم پلدختر در مجتمع انتظامی پلدختر که در جریان سیل دچار آسیب شد مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

وی گفت: بر اساس ابلاغ مصوبه شورای امنیت کشور ایست بازرسی در کنار پاسگاه میانکوه شرقی پلدختر احداث می‌شود.