پلیس امنیت اقتصادی در استان سمنان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی رضا شریفی نژاد شامگاه سه شنبه در جلسه توزیع نهاده‌های دامی استان سمنان به میزبانی استانداری ضمن اشاره به تشکیل پلیس امنیت در استان سمنان، تصریح کرد: پلیس امنیت اقتصادی در این برهه از زمان نقشی مهم در مقابله با جرایم اقتصادی، قاچاق کالا و ارز و حفظ آرامش بازار دارد.

وی با بیان اینکه توجه به بخش تولید و حمایت از تولید کننده در کنار توجه به عرضه کالا و حفظ آرامش بازار مورد توجه قرار گیرد، ابراز کرد: چرخه تولید مرغ و تخم مرغ در استان سمنان به منظور رفع مشکلات باید مورد بازبینی قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان با بیان اینکه در حوزه تولید دام و طیور هر هفته باید آخرین وضعیت بازار استان سمنان در طی گزارشی به استانداری اعلام شود و انتظار می‌رود مشکلاتی که صورت‌جلسه می‌شود در اسرع وقت رسیدگی گردیده و جلسه بعد تکرار نشود، ابراز کرد: حل مشکل تولید و توزیع مرغ گرم برای مصرف کنندگان باید در اولویت کاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط قرار بگیرد.

شریفی نژاد بیان داشت: اکنون کالاهای اساسی مورد نیاز مردم به اندازه کافی در بازار موجود است و ضرورت دارد تمام نهادهای اجرایی و دستگاه‌های انتظامی و قضائی برای حفظ آرامش بازار نظارت‌ها را بیش از پیش افزایش دهند.