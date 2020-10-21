به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعباس ترکی دادستان نظامی تهران در ابتدای نشست ضمن خیرمقدم به هیأت اوکراینی، تأسف عمیق مردم و مقام‌های کشورمان را از این حادثه ناگوار اعلام کرد و به بازماندگان مجدداً تسلیت گفت.

دادستان نظامی تهران، به جایگاه سازمان قضائی نیروهای مسلح در قوه قضائیه اشاره و تأکید کرد: به لحاظ صلاحیت سرزمینی، محل وقوع سانحه و همچنین تابعیت ایرانی ۱۵۵ نفر از جانباختگان، دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران و سازمان قضائی نیروهای مسلح دارای صلاحیت انحصاری حقوقی و قانونی رسیدگی به پرونده این سانحه است.

رئیس هیأت قضائی کشورمان در این نشست با اشاره به تحقیقات مبسوط و دقیق دادسرای نظامی تهران در همه سطوح لشکری و کشوری گفت: این روند دلالت دارد بر عزم ایران برای رسیدگی عادلانه و منصفانه به این پرونده و پیشگیری از حوادث مشابه.

وی با بیان اینکه طبق قانون همه شکات اعم از اتباع ایرانی و غیرایرانی می‌توانند شکایت خود را مطرح کنند، گفت: تاکنون ۱۰۰ نفر از اولیاءدم شکایت خود را در دادسرای نظامی مطرح و درخواست رسیدگی کرده‌اند.

این مقام قضائی گفت: اعتقاد داریم برابر کنوانسیون‌های بین المللی که ایران به عضویت آنها درآمده خسارات جانباختگان به صورت یکسان پرداخت شود و از مطالبات دادسرای نظامی است.

همچنین، در این جلسه، فیلمی تهیه شده از عملیات شبیه سازی سانحه به نمایش درآمد و سرپرست هیئت ایرانی توضیحاتی ارائه کرد و کارشناسان اوکراینی نیز سوالات خود را مطرح کردند.

در پایان این مذاکرات طرفین بر استمرار و تعمیق همکاری‌های فنی و حقوقی در چارچوب موافقتنامه همکاری‌های حقوقی و قضائی بین ایران و اوکراین توافق کردند.

صبح امروز، اعضای هیأت اوکراینی از محل وقوع سانحه بازدید و به جانباختگان این حادثه ادای احترام کردند.