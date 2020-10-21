امروز، آخرین مهلت برای ثبت نام وام کرونا است

به گزارش خبرنگار مهر، مهلت ثبت نام دریافت تسهیلات حمایتی کرونا برای صاحبان مشاغل امروز به پایان می‌رسد و بر اساس اعلام کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا زمان ثبت نام دیگر تمدید نخواهد شد.

از سویی دیگر نیز بانک‌ها موظف هستند تا پیش از پایان آبان ماه پرونده همه متقاضیان را بررسی و به مشمولان، تسهیلات را بپردازند.

آمارها نشان می‌دهد که در هفته‌های اخیر روزانه به طور متوسط بیش از ۲۵۰۰ نفر از شاغلان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا برای دریافت تسهیلات کرونا در سامانه کارا ثبت نام کرده‌اند. مطابق با اعلام مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی تا پایان روز ۲۸ مهرماه بیش از ۳۳۱ هزار نفر از متقاضیان تسهیلات ویژه دولت برای کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا و صاحبان مشاغل و بنگاه‌ها، موفق به دریافت وام کرونا شده‌اند و پرونده بیش از ۲۳۸ هزار بنگاه دیگر نیز در دست بررسی و پرداخت قرار دارد.

تاکنون میزان پرداخت تسهیلات حمایتی کرونا از سوی بانک‌ها به کسب و کارها، جمعاً ۶,۲۰۰ میلیارد تومان بوده که از این میزان ۱,۳۰۰ میلیارد تومان به شرکت‌های بزرگ حمل‌ونقلی اختصاص یافته و حدود ۴,۹۰۰ میلیارد تومان مابقی نیز به رسته‌های ۱۴ گانه شغلی که آسیب بیشتری از کرونا دیدند، اختصاص یافته است.