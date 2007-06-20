به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر قالیباف شهردار تهران در گردهمایی ائمه جماعات و مدیران شهری و شورایاری محلات مناطق 14 و 15 در فرهنگسرای جوان (خاوران) گفت : از جمله وظایف شورایاران نظارت به کار اجرایی ، تمرکز در سطح محله خود ، شناسایی و اولویت بندی نیازهای محلات و تعامل با مدیریت شهری است.

وی افزود: یکی از آرزوهای بنده این است که شورایاران درمحل حق نظارت بر عملکرد شهرداری را داشته باشند و در واقع ما هیچ کسی را معتمدتر از شورایاران در محلات نداریم .

دکتر قالیباف به فعالیت شهرداری تهران در زمینه پروژه های عمرانی سطح شهر و نوسازی بافتهای فرسوده اشاره کرد و گفت : مسئولان اجرایی در مقابل دین مردم نیز مسئول هستند و کار شهرداری باید بر بستر فرهنگ دینی استوار باشد . ما در بحث شهرسازی و کالبدی با محوریت مسجد کار می کنیم و نقش ائمه جماعات در این زمینه بسیار حائز اهمیت است .

این گزارش حاکی است شهرداران مناطق 14 و 15 در این گردهمایی به ارائه گزارش طرح جهادی 137 در مناطق خود پرداختند و نماینده شورایاران این مناطق نیز ضمن اشاره به فعالیت های انجام شده در سطح محلات به پاره ای از مشکلات محلات خود اشاره کردند .

